जमुई: बिहार के जमुई में उपमुखिया का हथियार के साथ डांस करने और फायरिंग करने का वीडियो वायरल (Viral Video of Dancing with Weapons in jamui) हो रहा है. मामला खरडीह गांव का है. इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बार बालाओं के साथ उपमुखिया (Up mukhiya Viral video in jamui) ठुमके लगा रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कई राउंड फायरिंग भी की.

जमुई में हथियार के साथ डांस का वीडियो वायरल: यह वायरल वीडियो खरडीह गांव का है. जहां बार बालाओं के साथ थिरकते हुए और हर्ष फायरिंग करते हुए खरडीह पंचायत के उप मुखिया चंदन महतो (Khardih Panchayat Up mukhiya Chandan Mahto) नजर आ रहे हैं. वीडियो 17 सितंबर का बताया जा रहा है.

बढ़ सकती है उपमुखिया की मुश्किलें: इस पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ डा. राकेश कुमार ने कहा कि वायरल वीडियो के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उप मुखिया बार बालाओं के साथ डांस करते हुए पिस्टल लहरा रहे हैं. वायरल वीडियो की जांच कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी.

"वायरल वीडियो में उपमुखिया हथियार के साथ डांस करते और फायरिंग करते नजर आ रहे हैं. वायरल वीडियो के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी."- डॉ. राकेश कुमार, एसडीपीओ

विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर बार बालाओं के डांस का कार्यक्रम: 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर नृत्य संगीत कार्यक्रम के दौरान उपमुखिया नियम कानून को ताक पर रखकर बार बालाओं के साथ थिरकने लगे. फिलहाल वायरल वीडियो की जांच की जा रही है. पुलिस इस वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई करने में जुटी है.



पुलिस जांच में जुटी : गौरतलब है कि जिले में आजकल हथियार लेकर डांस करने का एक प्रचलन सा चल पड़ा है और अधिकांश युवा हाथ में हथियार लेकर डांस करना अपना स्टेटस सिंबल समझते है. और इस तरह के हथियार लहराते वीडियो काफी वायरल हुए हैं. कई जगह घटनाएं भी हुई है, जिसमें कई लोग जख्मी भी हुए हैं. फिर भी पुलिस इन घटनाओं पर लगाम लगाने में नकाम साबित हो रही है.