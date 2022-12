जमुई: बिहार के जमुई में बड़ा सड़क हादसा (road accident in Jamui) हुआ है. चकाई मुख्य मार्ग के ताराखार मुंशी पुल के पास स्कूली बस ने दो बाइक सवार युवक को कुचल (school bus hit bike rider in Jamui) दिया. जिससे दोनों की मौके पर ही मौत (Two youths died in road accident in Jamui) हो गई. बताया जा रहा है कि आज सुबह छात्र-छात्राओं को बस में बैठाकर पिकनिक के लिए ले जाया जा रहा था. उसी दौरान दो बाइक सवार बस की चपेट में आ गए. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया. वहीं पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है.

पिकनिक के लिए जा रही थी बस: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि छात्र-छात्राओं से भरी बस सुबह-सुबह पिकनिक के लिए जा रही थी. तभी दो बाईक सवार उसके सामने आ गया. बस और बाईक की टक्कर इतनी भीषण थी कि बाईक पर बैठे दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई. मौक की खबर सुनते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर हंगामा करने लगे. बताया जा रहा है कि मृतक के बाइक के पास पत्तल सहित अन्य सामग्री मिली है. जिसे देखने के बाद प्रतीत हो रहा है कि दोनों पिकनिक के लिए जा रहे थे.

जांच में जुटी पुलिस: घटना की जानकारी के बाद चंद्रमंडी थानाध्यक्ष वीरभद्र सिंह अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे मे ले लिया. वहीं पुलिस ने सड़क जाम कर रहे लोगों को समझाने का भी प्रयास किया. पुलिस दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर उसकी पहचान करने की कोशिश कर रही है. स्थानीय लोगों ने एक मृतक के कपड़े से पहचान का दावा किया है. स्थानीय के अनुसार एक मृतक चकाई के पूर्व जिला परिषद सदस्य के पुत्र है. हालांकि उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है और पहचान करने की कोशिश की जा रही.

