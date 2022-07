जमुई: बिहार में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान (Campaign Against Naxalites) चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में जमुई में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन (Search Operation Against Naxalites) चलाया गया. जिसमें 25 लाख का इनामी नक्सली करुणा दी और साढ़े 15 लाख का इनामी नक्सली पिंटू राणा को गिरफ्तार किया गया. वहीं, पुलिस ने मौके से एके-47, एसएलआर और भारी मात्रा में जिंदा गोली भी बरामद किया है. गिरफ्तार दोनों नक्सलियों की तलाश पुलिस को काफी समय से थी.

जमुई में नक्सलियों के विरूद्ध अभियान: जमुई एसपी शौर्य सुमन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी की खैरा थाना क्षेत्र के गिद्धेश्वर के पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी करूणा दी और पिंटू राणा के हार्डकोर सदस्यों का दस्ता अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर किसी गंभीर बड़ी धटना को अंजाम देने के लिए गया हुआ है. इसी सूचना के आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक अभियान के नेतृत्व में एक विषेश अभियान दल का गठन किया गया और त्वरित कार्यवाही करने का दिशा निर्देश दिया गया.

सर्च ऑपरेशन के दौरान दो नक्सली गिरफ्तार: एसपी ने बताया कि गठित टीम के द्वारा गिद्धेश्वर के पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया गया. सर्च के दौरान स्पेशल ऐरिया कमेटी मेंबर 25 लाख का इनामी करूणा दी और जोनल कमांडर पिंटू राणा (जिसपर झारखंड सरकार द्वारा 15 लाख और बिहार सरकार के द्वारा 50 हजार का इनाम घोषित) की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के निशानदेही पर गिद्धेश्वर पहाड़ और जंगली क्षेत्र में एसटीएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, कोबरा जिला बल के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर गिरफ्तार नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखे गए एक AK 47, एक एसएलआर, AK-47 का 159 गोली और एसएलआर का 88 गोली बरामद किया गया.

दहशत में थे नक्सली: उल्लेखनीय है कि कुख्यात नक्सली कमांडर मतलू तुरी के पुलिस मुटभेड़ में मारे जाने के बाद नक्सल संगठन के शीर्ष नेतृत्व के और संगठन के अन्य हथियारबंद दस्ता के सदस्य पुलिस और अन्य अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ, एसएसबी, कोबरा द्वारा क्षेत्र में निरंतर कार्यवाही और भारी दबिश बनाई जा रही थी. इस कारण गिरफ्तार नक्सली काफी दहशत में थे और ये लोग गिद्धेश्वर पहाड़ी जंगली क्षेत्र से कहीं अनयत्र भागने के फिराक में थे.

" उक्त नक्सली की गिरफ्तारी से नक्सलियों का मनोबल नीचा हुआ है. वहीं, मिली कामयाबी से पुलिस का मनोबल उंचा हुआ है. इस कारवाई से बिहार एवं झारखंड राज्य में नक्सलियों पर काफी हद तक अंकुश लगेगा. गिरफ्तार नक्सलियों पर बिहार एवं झारखंड राज्य में कई कांड दर्ज हैं. अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पिंटू राणा पर 72 कांड, वहीं करूणा दी पर 33 कांड बिहार एवं झारखंड में दर्ज है."- शौर्य सुमन, जमुई एसपी

एसपी ने नक्सलियों से की आत्मसमर्पण की अपील: मिडिया के माध्यम से एसपी ने नक्सलियों से अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र के दो नक्सली अरविंद यादव और प्रवेश दा का भी नाम काफी लोगों के जुबान पर रहता है. ये लोग भी आत्मसमर्पण कर दें अन्यथा अंजाम के लिए तैयार रहें. जमुई एसपी के अनुसार जिला पुलिस और सुरक्षाबलों की लगातार कारवाई और संयुक्त अभियान से नक्सली काफी दहशत में थे. नक्सलियों को राशन-पानी और रशद का भी काफी परेशानी झेलना पड़ रहा था.

