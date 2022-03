जमुई: बिहार के जमुई में ट्रेंड और क्रिप्टो करेंसी (Investment In Cryptocurrency) में निवेश के नाम पर NRI से लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है. इस मामले के आरोपी मुखिया प्रत्याशी राजीव रंजन कुमार और उसके साथी दिग्विजय सरकार को देवघर पुलिस ने गिरफ्तार कर (Two Fraud Arrested From Jamui) लिया है. दोनों पर भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन नागरिक साजी जान से ट्रेंड और क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 82 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगा है. इस पूरे ठगी का मास्टर माइंड इंजीनियर दिग्विजय सरकार को बताया गया है.

ये भी पढ़ें- Murder In Jamui: शेयर बाजार में कंगाल होने के बाद भतीजे ने की चाचा की हत्या, 3 दोस्तों ने की थी मदद

बता दें कि, जमुई पहुंची झारखंड के देवघर पुलिस ने हाल में हुए पंचायत चुनाव के हारे हुए मुखिया प्रत्याशी राजीव रंजन (Former Mukhiya Candidate Rajeev Ranjan Arrested In Jamui) को सिंकदरा थाना के महादेव सिमरिया से उसके साथी दिग्विजय सरकार के साथ गिरफ्तार किया है. दोनों के पास से यूएस डॉलर और 22 अलग-अलग बैंकों के एटीएम कार्ड को बरामद किया गया है. जैसे ही लोगों को ठगी के बारे में जानकारी मिली सभी के होश उड़ गए. फिलहाल राजीव देवघर के विलियम्स टाउन मोहल्ला में रहता था. हाल में हुए पंचायत चुनाव में वो अपने गृह पंचायत सिकंदरा प्रखंड के महादेव सिमरिया से मुखिया का चुनाव लड़ा था और काफी कम मतों के अंतर से चुनाव हार गया था. पूरे मामले का मास्टर माइंड इंजीनियर दिग्विजय सरकार राजीव को अपने काम के लिए इस्तेमाल करता था.







वहीं, गिरफ्तार आरोपियों के पास से यूएस डॉलर, तीन लैपटॉप, 22 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, दो क्रेडिट कार्ड, 6 मोबाइल बरामद किया गया. देवघर पुलिस के अनुसार, दोनों ट्रेंड और क्रिप्टो करेंसी में जादूगरी करने के लिए एक बाटलियन नाम की कंपनी बनाए हुए थे. दोनों ब्लाग बटलियन प्राइवेट नाम की कंपनी बनाकर उसकी वेबसाइट से ट्रेंड और क्रिप्टो करेंसी में निवेश का आकर्षक प्रस्ताव देते थे. ऑफर में 100 प्रतिशत से भी अधिक रेट आफ इंटरेस्ट का लालच दिया जाता था. इसके साथ ही सात दिनों के अंदर पैसा डबल करने की बात कही जाती थी. इसी लालच में आकर NRI ने 82 लाख रुपये गंवा दिया.

ये भी पढ़ें- नालंदा में हथियार बंद बदमाशों ने शिक्षक के घर में घुस कर की डकैती, नकदी समेत चार लाख के जेवरात लूटे

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP