जमुई: बिहार के जमुई में गिद्धेश्वर जंगल से दो अपराधी गिरफ्तार (Two criminals arrested in Jamui) हुए हैं. बताया जा रहा है कि अवैध हथियार (Crime In Jamui) के साथ आधा दर्जन अपराधी गिद्धेश्वर जंगल स्थित सवा लाख बाबा मंदिर के पास जमा हुए थे. हत्याकांड में शामिल ये सभी लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर दो अपराधियों को दबोचा है. वहीं कुछ अपराधी हथियार लेकर फरार हो गये.

पुलिस ने की छापेमारी: यह मामला जिले के गरही थाना बाजार का है. जहां बीते 21 जून को शाम में ग्रामीण विजय यादव की आविद ने अपने सहयोगी के साथ गरही चौक पर गोली मारकर हत्या की थी. इसी हत्या के कुछ दिनों के बाद फिर से अपराधी जिले के गिद्धेश्वर जंगल में सवा लाख बाबा मंदिर के पास शामिल 5-6 अपराधी हथियार के साथ किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की योजना बना रहे थे. पुलिस ने गुप्त सूचना मिलते ही जंगली क्षेत्र की ओर पहुंचकर गहन छापेमारी की. वहीं कुछ अपराधियों को इस बात की भनक लगी तो वे लोग फौरन वहां से फरार हो गये. पुलिस की टीम ने दो लोगों को हथियार, गोली, मोबाइल, एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया.





जमुई में विजय यादव हत्याकांड: वहीं मृतक युवक की पहचान कारीटांड गांव निवासी विजय यादव के रुप में हुई थी. पुलिस की गिरफ्त में आये अपराधी विजय यादव उर्फ विजो यादव ग्राम पेसरा झिटटी, थाना गरही का रहने वाला है. वहीं दूसरे की पहचान ग्राम देवलाटांड़ थाना गरही के रहने वाले आविद मियां के रूप में हुई है. इन दोनों के विरुद्ध कई मामले दर्ज हैं. पुलिस जांच प्रक्रिया में सख्ती दिखा रही है. वहीं पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने हत्या करने की बात कबूल की है.

गिरफ्तार किये गये दो अपराधी: पुलिस की गिरफ्त में आये अपराधी आविद मियां ने बताया कि व्यक्ति की हत्या करने के क्रम में पिस्तौल का बैरल फट जाने के कारण मेरे बायें हाथ का अंगूठा जख्मी हो गया था, इस वारदात को अंजाम पैसे के लोभ में दिया. वहीं गिरफ्त अपराधी विजय यादव ने बताया कि जमुई जेल में रहने के दौरान हत्याकांड के मुख्य आरोपी से जान-पहचान हो गई थी.

वहीं उसने आगे बताया कि चंदन और अंशु बरनवाल हत्याकांड की जानकारी देकर इसके मुख्य आरोपी को जेल भिजवाने में मृतक विजय का हाथ था. इसी कारण उसकी हत्या की गई. वहीं, जिला पुलिस के अनुसार उक्त हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की भी पहचान कर ली गई है. उन सारे लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.