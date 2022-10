जमुई: बिहार के जमुई में सड़क हादसा हुआ (Road Accident In Jamui) है. जमुई- गिद्धौर मुख्य मार्ग (Bike Crushed By Scorpio On Gidhhor Road In Jamui) पर बीते बुधवार की रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार दो लोगों को कुचल दिया. जिससे बाइक पर सवार एक युवक और महिला गंभीर रुप से घायल हो गये. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया. जहां प्राथमिक चिकित्सा के बाद महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया. जबकि युवक का इलाज सदर अस्पताल जमुई में चल रहा है.

जमुई सड़क हादसे में महिला और युवक घायल: दरअसल यह हादसा जमुई के गिद्धौर मुख्य मार्ग का है. जहां सरसा गांव के पास बीते रात एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को कुचल दिया (Scorpio Crushed Two People In Jamui) जिसमें बाइक सवार एक युवक और महिला को गंभीर चोटें आई है. स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और आनन-फानन में इलाज के लिए दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया. हालांकि युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. घायल महिला की पहचान लखीसराय जिले के चानन थाना क्षेत्र अन्तर्गत गोपालपुर गांव निवासी सुधा देवी (पति अम्बिका पंडित) और युवक की पहचान जितेश कुमार के रूप में हुई है.

भतीजे से मिलने जाते समय बाइक हादसा: बताया जाता है कि महिला दुर्गापूजा का मेला घूमने जमुई आई थी. जिसके बाद गांव के ही जितेश कुमार के साथ बाइक से महिला अपने भतीजे से मिलने गिद्धौर जा रही थी. इसी दौरान सरसा गांव के पास यह हादसा हो गया. जिससे महिला और युवक दोनों ही सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रुप से घायल हो गए. सूचना मिलने के बाद लोग घटनास्थल पर पहुंचे, हालांकि स्कॉर्पियो चालक फरार हो गया. फिलहाल स्कॉर्पियो की पहचान नहीं हो पाई है. बताया जाता है कि महिला की हालत गंभीर बनी हुई है.

