जमुई: बिहार विधान परिषद निर्वाचन (Bihar Mlc Election 2022) के लिए आज पूरे राज्य में चुनाव हो रहे हैं. जमुई के सभी 10 अंचल कार्यालय में मतदान शुरू हो गए हैं. जमुई के सभी 10 प्रखंडों को मिलाकर एक सुपर जोन बनाया गया. सभी प्रखंड के लिए भिन्न-भिन्न जोन का गठन किया गया है. डीएम ने कहा है कि मतदान शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ तरीके से संपन्न करवाने के लिए सारी तैयारी की जा चुकी है. "

ये भी पढ़ें- LIVE UPDATE: बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर वोटिंग शुरू, मैदान में 185 प्रत्याशी

जिल के 2361 मतदाता जिले के 2361 मतदाता अपने मतपत्र का उपयोग करेंगे. इन मतदाताओं में एमपी, एमएलए, जिलापरिषद, मुखिया , सरपंच और वार्ड सदस्य अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे. मतदान के लिए इन्हें अपने पहचान पत्र लेकर मतदान केन्द्र पर ले जाना होगा. शांतिपूर्ण चुनाव हेतु सभी 10 प्रखंडों को मिलाकर एक सुपरजोन बनाया गया है. आज मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा से सम्बंधित विधान परिषद का चुनाव भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण और स्वच्छ तरीके से संपन्न करवाया जाएगा.

कब से कब तक होगा मतदान-मतदान का समय सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक (Polling Time Of Mlc Election In Bihar From 8 Am to 4 Pm) रखा गया है. एक सुपर जोन के लिए एक सुपर जोनल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है. वहीं दस जोन के लिए अलग-अलग दंडाधिकारी को दायित्व संभालने को कहा गया है. सुपर जोनल दंडाधिकारी का दायित्व दिया गया है कि मतदान केंद्रों पर भ्रमणशील रहेंगे. वहां विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखेंगे. वे अपने तमाम जोनल दंडाधिकारी के संपर्क में रहकर पल-पल की स्थिति की जानकारी लेंगे. इनके जिम्मे ही सभी मतदान केंद्र होंगे. सुपर जोनल और जोनल दंडाधिकारी के अलावे 10 गश्ती दल दंडाधिकारी को भी प्रतिनियुक्त किया गया है. गश्ती दल दंडाधिकारी नामित टीम के साथ मतदान पेटी लेकर मुंगेर जाएंगे. समय पर मतगणना केंद्र में उसे सुरक्षित जमा कराएंगे.

डीएम का एमएलसी चुनाव को लेकर निर्देश- डीएम ने कहा कि मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में सिर्फ मतदाता और जिला प्रशासन द्वारा नामित अधिकारी एवं कर्मी दिखेंगे. इसके अलावे किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. निजी वाहन भी इस परिधि के बाहर ही खड़े किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि मतदान की जानकारी के लिए समाहरणालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है.

डीएम ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर - डीएम ने पूरे चुनाव को संपन्र होने तक दूरभाष नंबर 06345 -222002 को हेल्पलाईन के तौर पर चालू रखने को कहा है. यह नियंत्रण कक्ष सिर्फ मतदान अवधि तक कार्यरत रहेगा. उन्होंने प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मियों को चुनाव आयोग के गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन करने को कहा. डीएम ने कहा है कि चुनाव कार्य में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिलाधिकारी ने तमाम सम्बंधित लोगों को सजग एवं सचेत रहने के लिए कहा.

एसपी डॉ. शौर्य सुमन ने पुलिस अधिकारियों का हौसला अफजाई किया. उन्होंने कहा कि संवादहीनता से कठिनाई होती है. उन्होंने अधिकारियों एवं जवानों को पल -पल संवाद स्थापित करने का निर्देश दिया. चुनाव के दरम्यान विधि व्यवस्था कायम रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. जिले के एसपी ने विधान परिषद चुनाव में पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों को तैनात किए जाने की बात कही.

ये भी थे शामिल-डीडीसी आरिफ अहसन , वरीय उप समाहर्त्ता शशि शंकर , स्वतंत्र कुमार सुमन,मो. शफीक,डीपीआरओ शशांक कुमार, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी गुलाब लकड़ा, कार्यपालक दंडाधिकारी मनोज कुमार सिंह,पुलिस लाइन डीएसपी आशीष कुमार सिंह समेत अधिकांश प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, नामित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी एवं कर्मी ब्रीफिंग में उपस्थित थे.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP