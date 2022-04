जमुई: बिहार के जमुई जिले में 4 अप्रैल को बाइक सवार 4 अपराधियों ने (Crime In Jamui) गिद्धौर थाना इलाके में एक किराना कारोबारी को गोली मारकर घायल कर दिया था. पुलिस ने इस मामले में (Three Criminal Arrested In Jamui) तीन अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है. अपराधियों के पास से एक देसी पिस्तौल, दो गोली और एक बाइक बरामद की गई है. जमुई एसपी के निर्देश पर SDPO के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था जिसने कार्रवाई की.

किराना दुकानदार पर फायरिंग मामले का खुलासा: बता दें कि 4 अप्रैल को गिद्धौर थाना क्षेत्र के गांधी आश्रम गंगरा में किराना कारोबारी अशोक सिंह को गोली मारकर घायल कर दिया गया था. रात लगभग 09:30 बजे बाइक सवार चार अपराधियों ने गोलीबारी की थी. इस मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SDPO के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया. इस कांड में अनुसंधान के लिए तकनीकी टीम को लगाया गया साथ ही सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों की सूचना के आधार पर मामले का खुलासा कर तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया.

जमुई से तीन अपराधी गिरफ्तार: वहीं, गिरफ्तार अपराधियों की पहचान लखीसराय निवासी छोटू कुमार, जमुई का राजन कुमार और गिद्धौर थाना के धीरज कुमार के रूप में की गई है. अपराधी धीरज ने इस घटना में लाइनर का काम किया था. गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, दो गोली और एक बाइक बरामद की गई. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया है.

