जमुई: बिहार के जमुई में चोरों का आतंक (Terror of Thieves in Jamui) है. एक ही रात तीन जगहों पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है. खैरा थाना से चंद कदम की दूरी पर मां लक्ष्मी ज्वेलर्स दुकान में पीछे की दीवार में सेंध लगाकर चोर घुसे और दुकान में रखे जेवरात की चोरी (Theft of Jewelery kept in Shop in Jamui) कर ली. दुकानदार ओमप्रकाश मोदी ने बताया की सुबह दुकान खोलने आया तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और सीसीटीवी कैमरा (CCTV Camera) और हार्ड डिस्क क्षतिग्रस्त है.

चोरों ने दुकान में रखा पांच किलो चांदी और सौ ग्राम सोने की चोरी कर ली. पटना से एफएसएल की टीम जांच करने पहुंची है. टीम ने दुकान में टूटे गोदरेज सहित अन्य सामानों की बारीकी से जांच की. फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने सभी प्रकार के फिंगर प्रिंट के साक्ष्य को इकट्ठा किया. एफएसएल टीम में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ब्रज बिहारी सिंह एवं फोटो एक्सपर्ट रघुनंदन शामिल थे. इससे पूर्व डॉग स्क्वॉड की टीम भी मामले की जांच कर चुकी है.

दो महीने पहले भी इसी दुकान में चोरी की वारदात हुई थी. मामले में पुलिस ने खैरा बाजार से ही एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया था इसी दुकान में फिर चोरों ने चोरी कर ली. घटना की जानकारी मिलने पर थानाध्यक्ष सिद्धेश्वर पासवान, भोला सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंच मामले की छानबीन में जुटे हैं. थानाध्यक्ष ने बताया कि डॉग स्क्वॉड की टीम को बुलाकर जांच की गई है. जल्द ही चोरी की घटना का पर्दाफाश कर लिया जाएगा.

दूसरी घटना सिकंदरा थाना क्षेत्र के गोखुला गांव में घटी. चोरों ने एक घर से नकदी समेत लाखों के जेवरात की चोरी कर ली. घर में उस वक्त चोरों ने चोरी की जब परिवार के लोग सो रहे थे. चोरों ने कीमती कपड़े, जेवरात व नकद निकालकर ट्राली बैग एवं बक्से को घर से दूर जाकर फेंक दिया. चोरी की घटना का पता गृहस्वामी को तब चला जब वह अहले सुबह उठकर कमरे की ओर गया तो देखा की सामान बिखरा पड़ा है.

चोरी की सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है. पीड़ित गृहस्वामी के मुताबिक चोरों ने पांच लाख से अधिक के जेवरात की चोरी की है. गृहस्वामी ने सिकंदरा थाने में मामला दर्ज कराया है. तीसरी घटना गिद्धौर थाना क्षेत्र की है. चोरों ने बंधौरा गांव स्थित ऐतिहासिक काली मंदिर को निशाना बनाते हुए मंदिर परिसर में बने कमरे का ताला तोड़ चोरी कर ली. दो सेट बड़ा मशीन, चैनल का तार, तीन कॉडलेस माइक, इको मशीन, लगभग एक दर्जन पीतल का झाल, पीतल का घंटा और एक हारमोनियम सहित अन्य सामन की चोरी कर ली. कीमत लगभग एक लाख रुपये के आसपास बताई जा रही है. मंदिर का सामान चोरी होने से लोग आक्रोशित हैं.

नोट- इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

