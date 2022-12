जमुई: बिहार में अपराध (crime in bihar) थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला जमुई का है. जहां अपराधियों ने एक शिक्षक की निर्मम तरीके से हत्या (murder of teacher in jamui) कर दी. मामला जिले के झाझा थाना क्षेत्र के सुगवाउडान गांव का है. मृतक की पहचान सुगवाउडान गांव के रोहित यादव के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मृतक प्रखंड के लोहजारा स्कूल में प्रधानाध्याक के पीआर पद पर कार्यरत था.

जमुई में शिक्षक की हत्या: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शिक्षक शुक्रवार को अपने दोस्तों के साथ जमुई खड़गपुर मार्ग पर स्थित गरम पाने का झरना के नाम से मशहुर भीमबांध जंगल में पिकनिक मनाने गया था. जिसके बाद वो सुबह तक पिकनिक मनाकर वापस नहीं लौटा. शनिवार सुबह को जब गांव वाले बाहर निकले तो उन्हें खून से लथपथ शिक्षक का शव मिला. शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि शव के पास से शिक्षक का बाइक भी मिला है.

थाने को दी गई सूचना: इलाके में शिक्षक की निर्मम हत्या के बाद लोगों में भय का माहौल है. मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी स्थानीय थाने की पुलिस की दे दी है. गौरतलब है कि बीते दिनों भी जमुई के मलयपुर थाना क्षेत्र के कटौना बायपास मुख्य सड़क के पास से एक युवक लापता होने के बाद उसका शव बरामद हुआ था. जिसके बाद पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई थी. ये मामला अभी शांत भी नहीं हुई था कि अब एक शिक्षक की हत्या कर दी गई. अपराधी लगातार हत्या की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस की नींदे उड़ाकर रख दिया है.

