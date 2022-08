जमुई: बिहार के जमुई में सड़क पार कर रहे वृद्ध को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया(Speeding truck crushed the old man). जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस दुर्घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमुई -गिद्धौर मुख्य मार्ग के भौराटांड़ के पास घंटों सड़क जाम रखा (road jammed for hours after death in Jamui)और आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करने लगे.

जमुई-गिद्धौर मुख्य सड़क रही घंटों जाम : दुर्घटना में मृत वृद्ध गिद्धौर प्रखंड के भौराटांड़ गांव निवासी सहदेव ठाकुर हैं. बताया जाता है कि वे शनिवार की सुबह निजी काम के सिलसिले में पैदल गिद्धौर बाजार की ओर जा रहे थे. तभी जमुई-गिद्धौर मुख्य मार्ग के भौराटांड़ गांव के पास पीछे से आ रहे गैस सिलेंडर लदे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.घटना की जानकारी के बाद स्थानीय लोग जमा हो गए और जमुई-गिद्धौर मुख्य मार्ग को घंटों जाम रखा.

गिद्धौर थाना प्रभारी के आश्वासन पर हटा जाम : ग्रमीण आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करने लगे. घटना की जानकारी के बाद के गिद्धौर थाना प्रभारी बृज भूषण सिंह मौके पर पहुंचे और सड़क जाम कर रहे मृतक के परिजनों को आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने व सरकार की ओर से मिलने वाली हर सुविधा दिलाने का आश्वासन दिए. इसके बाद जाम हटाया गया.

