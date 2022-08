जमुई: बिहार के जमुई में बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह (Jamui MLA Shreyasi Singh) ने सीएम नीतीश और उनकी पार्टी जेडीयू पर करारा तंज (Shreyasi Singh Targeted CM Nitish) कसा है. गौरतलब है कि बिहार में नई सरकार के साथ-साथ सीएम नीतीश कुमार पर जनादेश से विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के नेताओं ने धरना दिया. इसी क्रम में जमुई विधायक श्रेयसी सिंह के नेतृत्व में बीजेपी के नेता अंबेडकर मूर्ति स्थल के सामने एक दिवसीय धरना दिए. धरना में श्रेयसी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि 2024 और 2025 में भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी और जीत कर दिखाएगी.

श्रेयसी सिंह ने सीएम नीतीश पर बोला हमला : जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष के तरफ से लगातार भाजपा पर आरोप लगाऐ जा रहे है की ईडी, सीबीआई का भय दिखाकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को डरा-धमका रही है, पैसे का खेल हो रहा है, विधायकों को तोड़ा जा रहा है तो इसके जबाब में जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा कि भाजपा ने जनता के विकास के अलावा कुछ नहीं सोचा है जो भी ये आरोप लगा जा रहे हैं, पूरी तरह से गलत हैं. जो लोग सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते हैं, एक गद्दी के लिए राजनीति करते हैं, अपने व्यक्तिगत विकास के लिए राजनीति करते हैं, वहीं लोग ऐसे शब्द, ये वाक्य उनके मुंह से निकलता है. बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है कि केवल कूर्सी के लाभ के लिए गठबंधन को चलाती रहेगी, ये पार्टी जनता और विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती है.

'अब तो बात करने का समय खत्म हो गया है. भारतीय जनता पार्टी का हरेक कार्यकर्ता बूथ लेवल तक मेहनत करेगा और जनता भी हमारे साथ है. हम संघर्ष करना जानते हैं और अच्छा मुंहतोड़ जबाब भी देना जानते है. 2024 और 2025 ही नहीं आने वाले समय में डेमोक्रेसी का जो भी चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से विजयी होगी. ऐसा हम निश्चित तौर पर पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं. मुझे नहीं लगता की कोई भी रीजनल पार्टी भाजपा को चुनौती दे सकती हैं' - श्रेयसी सिंह, वीजेपी विधायक

'जनता के साथ हो रहा धोखा' : उन्होंने कहा कि जनता के मेंडेट के साथ सीएम नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया है, धोखा दिया है. जिस विश्वास के साथ भाजपा के साथ चुनाव लड़ा, लोगों से वोट मांगा उसके बाद वो अपने ही वादे से पलट गए. दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने उसूलों सिद्धांतों के साथ लगातार आगे बढ़ रही है. नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी और जनता दोनों से हर लेवल पर विश्वासघात किया है. विधायकों की शिकायत हो या उनके सवाल हो या फिर कोई भी विकास योजनाओं की बात हो जो भी भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी, उसमें वो हर वक्त अड़चन डालने का काम करते थे.

CM नीतीश पर बीजेपी ने लगाया विश्वासघात का आरोप : बता दें कि बीजेपी के नेता सीएम नीतीश कुमार पर बिहार की जनता के मेडेंट के सात विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए, पूरे राज्य में जनादेश से विश्वासघात दिवस मनाते हुए धरने पर बैठे. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में बड़ा उलट फेर कर दिया है. वह एक झटके में एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बन गए हैं. इतना ही नहीं सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल को 164 विधायकों का समर्थन पत्र (Letter of support of 164 MLAs to the Governor) सौंप कर महागठबंधन की सरकार भी बना ली है. ये बात अब उनकी पुराने साथी एनडीए को पसंद नहीं आ रही है. भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) अब इसे नीतीश कुमार का धोखा करार दे रही है. इसी मुद्दे को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता नई सरकार के खिलाफ 'जनादेश से विश्वासघात दिवस' मनाते हुए धरना पर बैठे.