जमुई: बिहार के जमुई में जन्माष्टमी (Janmashtmi In Jamui) के अवसर पर लोहंडा गांव स्थित तालाब में भगवान विष्णु की शेषनागधारी प्रतिमा (Sheshnagdhari Statue of Lord Vishnu in Jamui) मिलने से लोगों में खुशी का माहौल है. जिले के सिकंदरा प्रखंड के तालाब में शेषनाग धारण किये भगवान विष्णु की प्रतिमा मिलने पर गांव के लोगों ने पूजा पाठ करना शुरु कर दिया है.

तालाब में मिला भगवान विष्णु का प्रतिमा: जमुई में जन्माष्टमी के अवसर पर तालाब में भगवान विष्णु की प्रतिमा (Statue of Lord Vishnu Found in Pond) मिलने से लोगों में खुशी है. इसके बाद प्रतिमा को गांव के काली मंदिर के पास रखकर श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान की पूजा अर्चना शुरु कर दी गयी. वहीं भगवान विष्णु की प्रतिमा मिलने की बात तेजी से गांव में फैल गई. उसके बाद भगवान विष्णु के दर्शन के लिए मंदिर के पास लोगों की भीड़ जुटने लगी. मूर्ति को देखने के बाद गांव के कुछ युवा लोगों ने भगवान के मूर्ति का फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. इस तरह बात की जानकारी गांव से बाहर भी फैल गई.



ग्रामीणों ने कहा शुभ संकेत: वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यह एक शुभ संकेत है, उनलोगों ने बताया कि आज जन्माष्टमी का पर्व है. आज के ही दिन भगवान विष्णु के रुप में बाल गोपाल, लड्डू गोपाल का जन्म हुआ था. इसी खुशी के माहौल में गांव के सभी लोग भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं. जमुई के सिकन्दरा प्रखंड में लोहंडा गांव में आज कृष्ण जन्माष्ठमी के शुभ अवसर पर शुक्रवार को तालाब खोदाई किया जा रहा था. इसी दौरान शेषनाग धारण किये भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है. इस मौके पर गांव पर सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है.