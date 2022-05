जमुई: बिहार के जमुई में भीषण सड़क हादसा (Road Accident in Jamui) हुआ है. यहां ऑटो और कार की आमने-सामने टक्कर (Auto and car collide in Jamui) हो गयी. इस दुर्घटना में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए हैं. सभी घायल एक ही परिवार के सदस्य बताये जाते हैं. वे खैरा थाना क्षेत्र के ताराटांड़ गांव से तिलक समारोह से लौट रहे थे. इसी दौरान यह हादसा हुआ. सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सभी को पटना रेफर कर दिया गया.

तिलक समारोह से लौटने के दौरान हुआ हादसा: बताया जाता है कि सोनो थाना क्षेत्र के असना लेबार गांव से सभी लोग ऑटो में सवार होकर तिलक कार्यक्रम में शामिल होने खैरा थाना क्षेत्र के ताराटांड़ गांव गए थे. वहां से लौटने के दौरान खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरा मोड़ के समीप मांगोबंदर रोड पर इको स्पोर्ट कार और ऑटो की आमने-सामने टक्कर हो गयी. इस टक्कर के चलते ऑटो पलट गयी और उसमें सवार 17 लोगों में से 12 लोग घायल हो गये. गंभीर रूप से घायलों का सदर अस्पताल में इलाज किया गया. उसके बाद उन्हें पटना रेफर किया गया.

घायलों में सोनो थाना क्षेत्र के लोहा पंचायत के रघुनाथ गांव और असनालेवाड़ गांव के लोग शामिल हैं. सभी घायलों के हाथ-पैर में फ्रैक्चर में हुआ है. इनकी पहचान अनीता, मतलू हेम्ब्रम, हीना मरांडी, रामकृष्ण मरांडी, रोहित कुमार मंडल, बड़की किस्कू, मंझली हेम्ब्रम, बड़की किस्कु कारु किस्कू के रूप में हुई है.

