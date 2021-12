जमई: बिजली बिल बकाया रहने के चलते चकाई प्रखंड (Power Supply Stopped In 3 Villages Of Chakai block) के 3 गांव में अंधेरा छा गया है. इन गांवों में विद्युत विभाग ने सोमवार से बिजली की आपूर्ति बंद कर दी है. चकाई प्रखंड के सरौन (Power Supply Of Saron Stopped), दीरंगी (Power Supply Interrupted In Dirangi Chakai block) और छोटपार गांव (Power Supply Of Chhotpar Stopped) के करीब 350 उपभोक्ताओं पर 30 लाख से अधिक रुपए का बिजली बिल बकाया है.

जानकारी देते हुए चकाई विद्युत कनीय अभियंता धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि, वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर चलाए जा रहे बिजली बिल बकाया वसूली अभियान के तहत चकाई प्रखंड अंतर्गत सरौन, दीरंगी, छोटपार गांव में जांच की गई. जांच में पाया गया कि, करीब साढे तीन सौ उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल जमा नहीं कराया गया है. उपभोक्ताओं का पांच से लेकर 20000 रुपए तक का बिजली बिल बकाया है.

धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि, इसके लिए पूर्व में भी गांव के लोगों को सूचना देकर अविलंब बकाया बिल जमा करने का निर्देश दिया गया था. बार-बार आग्रह करने के बाद भी उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल जमा नहीं कराया जा रहा था, जिस कारण सरौन, दीरंगी और छोटपार गांव को विद्युत आपूर्ति करने वाले ट्रांसफार्मर को बंद कर दिया गया है. डोर टू डोर विद्युत कर्मी को भेजकर लोगों को बिजली बिल जमा कराने का निर्देश दिया गया है.

विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि, अगर उपभोक्ताओं द्वारा एक सप्ताह के अंदर बकाया बिजली बिल की राशि जमा नहीं कराई जाती है तो, वैसे बकायेदारों का विद्युत आपूर्ति का कनेक्शन काट दिया जाएगा और प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी.

बता दें कि, चकाई प्रखंड में बिजली बिल वसूली के लिए लगातार चकाई विद्युत विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है. इसके बावजूद भी लोग समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं. जिस कारण बाध्य होकर विद्युत विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा प्रखंड में बिजली बिल की राशि अधिक रहने पर 18 से अधिक लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है. इसके बावजूद भी लोग बिजली बिल समय पर जमा नहीं कर रहे हैं. वहीं विद्युत कनीय अभियंता धर्मेंद्र कुमार ने लोगों से आग्रह किया है कि, समय पर बिजली बिल जमा कराएं अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

