जमुई: जिले के नरगंजो और धोरपाटन जंगल (Narganjo and Dhorpatan forests) में अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे. सभी मिलकर योजना बना ही रहे थे कि तभी पुलिस वहां पहुंच गई. पुलिस को देखते ही अपराधी भागने की कोशिश करने लगे लेकिन असफल रहे. दरअसल पुलिस को इन अपराधियों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी. जिसके बाद टीम ने सुनियोजित तरीके से अपराधियों को बीच जंगल में घेर लिया और गिरफ्तार कर हवालात पहुंचा दिया. (police arrested criminals with weapons in Jamui )

जमुई पुलिस ने 6 अपराधियों को पकड़ा: गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्तौल , एक गोली , एक लूट की मोटरसाइकिल और 8 मोबाइल बरामद किए गए हैं. जानकारी देते हुऐ जमुई एसडीपीओ डॉ राकेश कुमार ने बताया की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के नरगंजो धोरपाटन जंगल के पास लूट की मोटरसाइकिल से अपराधी घूम रहे हैं.

"हमें जानकारी मिली थी कि अपराधी अपने गिरोह के सदस्यों को एकत्रित कर रहे हैं. किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने सभी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अपराधियों से पूछताछ कर रही है. इन सभी पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं."- डॉ राकेश कुमार, जमुई एसडीपीओ

व्यवसायी से की गई थी लूट: एसडीपीओ ने बताया कि 21/12/22 को शाम 5 बजे के करीब चार की संख्या में अपराधियों द्वारा धोरपाटन और नरगंजो जंगल में प्लान बनाया गया. फिर सिमुलतला थाना क्षेत्र के व्यवसायी गौतम कुमार गुप्ता से एक लाल रंग की ग्लैमर मोटरसाइकिल, एक मोबाइल और 1500 रुपया नगद लूट लिए गए थे. जब व्यवसायी अपने घर लौट रहा था तब इस घटना को अंजाम दिया गया. घटना के बाद पुलिस छानबीन में जुटी थी. तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिली की उक्त लूटकांड का अभियुक्त लूट की मोटरसाइकिल से घूम रहा है. जिसके बाद पुलिस ने सभी अपराधियों को पकड़ा है.