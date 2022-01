जमुई: बिहार के जमुई में पैक्स से धान चोरी (Paddy Stolen From Pacs In Jamui ) का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि लछुआड़ थाना क्षेत्र में शनिवार की रात एक पैक्स से करीब एक हजार धान की बोरी चोरी कर ली गई. जिसको सूचना पैक्स अध्यक्ष द्वारा पुलिस को दी गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस की ओर से पैक्स अध्यक्ष को थाने में आकर आवेदन देने की बात कही गई. जिससे नाराज होकर पैक्स अध्यक्ष और उनके समर्थकों ने सड़क जाम (PACS Adhyaksh Jammed Road In Jamui) कर दिया.

पैक्स अध्यक्ष संतोष सिंह का आरोप है कि शनिवार देर रात्रि उनके पैक्स गोदाम में रखे 2504 बोरी धान में से चोरों ने एक हजार धान की बोरी चुरा ली. इसकी सूचना जब वह लछुआड़ थाने की पुलिस को दी तो उन्हें थाने आकर आवेदन देने की बात कही गई. पुलिस की इस कार्यशैली से नाराज होकर पैक्स अध्यक्ष और उनके समर्थकों ने महना गांव के समीप सिकन्दरा-नवादा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. जाम लगभग एक घंटे तक लगा रहा. जिसके चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई.

हालांकि सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर सड़क जाम को हटवा दिया. इस संबंध में थानाध्यक्ष बीरेंद्र कुमार ने बताया की पैक्स अध्यक्ष चोरी मामले में थाने में आवेदन न देकर अपने समर्थकों के साथ जिस प्रकार से सड़क जाम किया है, वह उनके मनमानीपन को दर्शाता है. साथ ही कानून के साथ खिलवाड़ किया है. मामले की जांच कर आवश्यक कारवाई की जाएगी.

