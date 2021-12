जमुई: कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर (Covid-19 Third Wave) और कोरोना के नये वैरिंयट ओमीक्रोन (Corona New Variant Omicron) की दहशत देश में बढ़ रही है. जिसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है. वहीं, बिहार के जमुई में कोरोना की दूसरी लहर में पीएम केअर फंड से बन रहा ऑक्सीजन प्लांट अभी तक चालू नहीं हो पाया (Oxygen Plant not yet Started). इस पर जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह (Jamui MLA Shreyasi Singh) ने कहा कि एजेंसी की लापरवाही के चलते नही चालू हो पाया जबकि सिविल सर्जन का कहना है कि हमलोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही काम पूरा हो जाएगा.

इसके विषय में जमुई विधायक श्रेयसी सिंह से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम प्रोसेस में है. कॉन्ट्रेक्टर की वजह से दो तीन एजेंसी इसमें काम कर रही हैं. उनमें को-आर्डिनेशन की कमी रही. जिला प्रशासन और हम लोगों ने आगे बढ़कर आवश्यकता के अनुसार सहयोग किया. बाहर से जो एजेंसी आकर काम कर रही थी, उनके बीच में कोडिनेशन की कमी के कारण विलंब हुआ. जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट काम पूरा हो जाएगा. भगवान न करें किसी को तीसरी लहर का सामना करना पड़े.

वहीं, सिविल सर्जन डॉ. अजय कुमार भारती ने बताया कि पटना से लोग आ गये हैं, सर्वे के पश्चात कार्य पूरा हो जाएगा और हमने ओमीक्रोन से निपटने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली है. जो लोग वैक्सीन का प्रथम डोज ले लिए हैं, वे समय आने पर अपना दूसरा डोज भी ले लें. हमलोग ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवा रहे है और प्रयासरत है कि 100 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो ताकि संभावित तीसरी लहर का सामना किया जा सके.

सभी लोगों से अपील है कि वे कोरोना गाइडलाइन का पालन करें. किसी की ट्रेवलिंग हिस्ट्री रहती है तो हमलोग कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी करवाते हैं. इसमें सभी को सहयोग चाहिए ताकि हम अपने सोसायटी और अपने लोगों को बचा सकें. अभी हमारे पास वैक्सीनेशन और टेस्टिंग इससे लड़ने के दो हथियार हैं.

