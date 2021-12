जमुई: बिहार के जमुई जिले के में विवादित जमीन पर धान काटने को लेकर सिमुलतला में दो पक्षों के बीच मारपीट (Fight Over Paddy Cutting in Simultala) हुई. इस घटना में एक पक्ष के दो व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों का इलाज के लिए सिमुलतला पुलिस ने झाझा रेफरल अस्पताल भेज दिया. जहां चिकित्सकों ने घायलों की नाजुक स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के लिए जमुई सदर अस्पताल भेज दिया. जहां इलाज के दौरान एक घायल की मौत (One Injured and One Killed in Land Dispute) हो गई.

जानकारी के अनुसार, टेलवा पंचायत के गादी टेलवा गांव में राजकुमार कुशवाहा और गोरेलाल महतो के बीच दो बीघा जमीन को लेकर पिछले दो वर्षों से विवाद चल रहा है. बीती 26 जुलाई की सुबह गोरेलाल महतो पक्ष के द्वारा राजकुमार कुशवाहा की पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी थी. जिसमें कुल 9 लोगों को हत्या का आरोपी बनाया गया था, लेकिन पुलिस ने एक मुख्य आरोपी गोरेलाल महतो को गिरफ्तार कर जमुई न्यायालय भेजकर खानापूर्ति किया था.

पुलिस की लापरवाही के चलते नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तार नहीं हुई. गुरुवार को नामजद आरोपी के द्वारा विवादित जमीन पर धान काटने से आक्रोशित मृतक राजकुमार कुशवाहा के पक्ष के लोगों द्वारा गुरुवार को गोविन्द महतो और अमरेंद्र कुमार के साथ मारपीट की. जिससे दोनों गम्भीर रूप से घायल हो गये. वहीं, जमुई सदर अस्पताल में इलाज के दौरान घायल अमरेंद्र कुमार की मौत हो गई.

इस संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि गोविन्द महतो और अमरेंद्र कुमार खेत में धान काट रहे थे. इसी बीच गांव के किशोर महतो, नन्दलाल महतो, मोहन महतो, रामदेव महतो खेत में पहुंचकर अचानक दोनो भाइयों पर हमला बोल दिया और पीट पीटकर अधमरा कर दिया.

