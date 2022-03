जमुई: बिहार के जमुई थाना क्षेत्र (nephew killed uncle due to land dispute in jamui) के भछियार मोहल्ले में राजेंद्र रविदास हत्या की गुत्थी सदर थाने की पुलिस ने सुलझा ली है. इस मामले के मुख्य आरोपी मृतक के भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है,जबकि अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी (Raid in jamui) अभियान चला रही है. बताया जाता है कि सोमवार की सुबह भछियार मोहल्ला निवासी राजेन्द्र रविदास का शव उसके घर से बरामद किया गया था.

शव देखकर पहले तो लोगों को लगा कि उसकी शराब पीने से मौत हो गई है. लेकिन नजदीक से देखने के बाद मृतक के गर्दन पर दाग होने और जीभ बाहर निकले होने पर स्थानीय व परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी. देर शाम मृतक की पत्नी आशा कुमारी के बयान पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है. जानकारी के अनुसार कर्ज चुकाने के लिए युवक ने अपने चाचा को मौत के घाट उतार दिया था.

बताया जाता है कि, मृतक राजेंद्र रविदास का उसके भाई प्रमेश्वर दास के साथ कई सालों से जमीन विवाद (land dispute in jamui) चला आ रहा था. उसी मामले में प्रमेश्वर दास का पुत्र सुभाष कुमार दास ने उसकी हत्या अपनेन दोस्तों के साथ मिलकर कर दी. सुभाष ने शेयर बाजार में लाखों रुपए लगाए हुए थे, उसका पूरा पैसा मार्केट में डूब चुका था जिससे वह चिंतित रहता था. एक दिन अपने सहयोगी लखीसराय जिले के राता गांव निवासी विक्रम सिंह और दो अन्य युवकों के साथ मिलकर अपने चाचा राजेंद्र रविदास की हत्या कर दी. दरअसल सुभाष ने जमीन को बेच कर्ज चुकाने और घंटों में लखपति बनने का सपना देखते हुए अपने चाचा की हत्या की साजिश रची थी.

बताया जाता है कि, राजेंद्र रविदास की हत्या रविवार की देर रात उसके घर में घुसकर सुभाष कुमार दास,विक्रम सिंह सहित दो अन्य लोगों द्वारा गला दबाकर कर दी गई थी. आरोपी भतीजा सुभाष सोमवार की सुबह पैर का इलाज कराने का बहाना बनाकर बंगाल फरार हो गया था. जिससे पुलिस को शक हुआ और उसके मोबाइल लोकेशन के आधार पर जब पूरे मामले की जांच की गई तो आरोपी का लोकेशन घटनास्थल के आसपास मिला. घटना के बाद मृतक के परिजनो ने आरोपी युवक सुभाष को फोनकर हत्याकर भागने की बात कही तो वह आग बबूला हो गया.

सोमवार की देर रात वह भछियार पहुंचा. गांव पहुंचते ही स्थानीय लोगों द्वारा पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया. वहीं पुलिस के द्वारा जब उससे पूछताछ की गई तो गिरफ्तार सुभाष ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि घटना की साजिश लखीसराय जिले के राता गांव निवासी विक्रम सिंह जोकि फिलहाल भागलपुर में रहता है उसके द्वारा रची गई थी. जिसको लेकर उसने विक्रम सहित दो अन्य युवकों को भी बुलाया था और चाचा की हत्या कर सभी काफी आसानी से फरार हो गए. हालांकि घटना का मुख्य आरोपी विक्रम सिंह और उसके दो अन्य साथियों कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

