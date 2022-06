जमुई : बिहार के जमुई जिला में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया (Crime In Jamui) है. मलयपुर थाना क्षेत्र के देवाचक गांव में एक शादी समारोह में दबंगों ने पुरानी रंजिश को लेकर मां-बेटे को तलवार से काटकर घायल कर (Attack On Three People With Sword in Jamui) दिया. जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है.

शादी में भाग लेना पड़ोसियों को नागवार गुजरा : बताया जाता है कि देवाचक गांव निवासी टिंकू कुमार की बहन की शादी थी. जिसमें बुलेट रविदास, भगीरथ रविदास सभी शादी समारोह में टिंकू की मदद कर रहा था. जो उसके गोतिया प्रमोद रविदास, दीपक कुमार, मुकेश कुमार सहित अन्य लोगों को नागवार गुजरा. सभी लोगों ने तलवार से बुलेट रविदास पर हमला कर (Neighbor Attack In Jamui) दिया. उसे बचाने पहुंचे उसके भाई भगीरथ रविदास तथा मां विमली देवी भी घायल हो गई.

पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम : तीनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया जहां सभी का इलाज किया जा रहा है. बताया जाता है कि पुरानी रंजिश को लेकर घटना को अंजाम दिया गया. हालांकि घटना की जानकारी के बाद मलयपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है.

''निमंत्रण दिया था. मेरी बेटी सोनिया कुमारी और कजली कुमारी दोनों सहेली है. एक कॉलेज में पढ़ती है. कजली कुमारी की शादी थी. खाने के लिए निमंत्रण दिया गया था. घेराबंदी करके हमारे ऊपर हमला किया. मेरे भाई और मां पर हमला किया. सभी मिलकर जान से मारने की कोशिश की. तलवार से गर्दन काटने की कोशिश की. लेकिन किसी तरह रोका तो हाथ कट गया. थाना और सरपंच को सूचना दी है.''- बुलेट रविदास, पीड़ित

