जमुई: जिले के चकाई थाना क्षेत्र के मंझलाडीह गांव से एसटीएफ ने नक्सली संगठन में जोनल कमेटी के नक्सली बबलू संथाल ऊर्फ बबलू मरांडी (Naxalite Arrested By STF In Jamui) को गिरफ्तार किया है. उसके खिलाफ मुंगेर, लखीसराय और जमुई के विभिन्न थाने में एक दर्जन संगीन मामले दर्ज हैं. जमुई पुलिस द्वारा लगातार ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों (Jamui Police Actions On Naxal) पर कार्रवाई की जा रही है .

जमुई पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन के दिशा निर्देश पर एसपी अभियान ओंकार नाथ सिंह के नेतृत्व में नक्सल सेल, खैरा थाना, सोनो थाना, चकाई थाना एवं सीआरपीएफ की टीम द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर कुख्यात नक्सली बबलू संथाल को चकाई थाना क्षेत्र के मंझलाडीह स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार नक्सली के ऊपर जमुई समेत लखीसराय, मुंगेर जिले में भी कई मामले दर्ज हैं.



बताया जाता है कि कुख्यात नक्सली बबलू संथाल वर्ष 2014 से ही नक्सली गतिविधियों में लिप्त था. उसके द्वारा लगातार जमुई, लखीसराय और मुंगेर जिले में कई नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया गया है. जमुई, लखीसराय, मुंगेर के अलग-अलग थाने में कई मामले दर्ज हैं. काफी लंबे समय से पुलिस को बबलू सोरेन की तलाश थी. गिरफ्तार नक्सली को छापेमारी के दौरान उसके घर मंझलाडीह से गिरफ्तार किया गया. जमुई पुलिस गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ कर रही है.

