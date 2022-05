जमुई: बिहार के जमुई जिले के सिमुलतला (Simultala of Jamui) में शादीशुदा प्रेमी-प्रेमिका को ग्रामीणों ने अपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया है. दोनों की खम्भे से बांधकर पिटाई (Married boyfriend girlfriend beat up in Jamui) की गयी. सिर्फ इतना ही नहीं, किसी ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इधर, इस घटना की जानकारी मिलते ही सिमुलतला थाना में नव पदस्थापित थानाध्यक्ष विद्यानन्द कुमार ने तत्परता दिखाते दोनों को लोगों के चंगुल से छुड़ाया और उन्हें थाने लाया गया. इस घटना को लेकर इलाके में खूब चर्चा हो रही है.

तीन बच्चों का बाप है प्रेमी, प्रेमी एक बच्चे की मां: प्रेमी की पहचान सिमुलतला थाना क्षेत्र के असरफ मोहल्ला ढोढरी गांव निवासी सद्दाम अंसारी के रूप मे हुई है. सद्दाम तीन बच्चों का बाप है. वहीं, प्रेमिका एक बच्चे की मां हैं. महिला का पति दूसरे प्रदेश में रहकर काम करता है. इस प्रेम प्रसंग का खुलासा करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि दोनों के बीच लंबे समय से संबंध था. कई साल से दोनों छुप-छुपकर मिलते थे. हमेशा की तरह रविवार रात को भी प्रेमी सद्दाम अंसारी महिला से मुलाक़ात करने सलखोडीह गांव पहुंचा था.

लंबे समय से था प्रेम संबंध: इसी दौरान ग्रामीणों को इसकी भनक लग गयी और वे वहां पहुंच गये. दोनों कपड़ने के बाद बिजली के खम्भे से बांधकर पिटाई की. कई लोग इस घटना का वीडियो बनाने लगे. किसी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया. दूसरी ओर इस घटना के बारे जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और दोनों को मुक्त कराया. रात में ही उन्हें थानाे लाया गया. उक्त मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर सुलह कराने की बात चल रही थी. समाचार प्रेषण तक दोनो थाने में ही थे. थानाध्यक्ष विद्यानन्द कुमार ने बताया है कि दोनो पक्षों के परिजन को आपसी समझौता के लिए थाने बुलाया गया है.

