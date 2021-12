जमुई: बिहार के जमुई में लकड़ी से भरा एक ट्रैक्टर पलटने (Wood Laden Tractor Overturn) से एक मजदूर की मौत (Labourer Died In Jamui) हो गई. घटना झाझा-सिमुलतल्ला मुख्य सड़क एनएच-333ए की है. जहां नारगंजो स्टेशन के पास अनियंत्रित होकर लकड़ी लदा ट्रैक्टर पलट गया. ट्रैक्टर पलटकर सड़क से आठ फीट नीचे एक खेत में जा गिरा. इस घटना में एक मजदूर की दबने से मौत (Death Due To Being Hit By Tractor) हो गयी.

घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गयी है. फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर पर वन विभाग का प्रतिबंधित लकड़ी महुआ लोड है. ट्रैक्टर शहर के एक लकड़ी माफिया का बताया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि अहले सुबह लकड़ी माफिया के द्वारा नक्सल प्रभावित बाराकोला जंगल से महुआ की लकड़ी चोरी कर तेज गति से वाहन को ले जाया जा रहा था. इसी दौरान नारगंजो स्टेशन के पास चालक के अनियंत्रित हो जाने के कारण ट्रेक्टर आठ फीट गड्ढे एक खेत में जा गिरा. जिससे ट्रैक्टर पर सवार एक मजदूर टेलर के नीचे दब गया. वहीं चालक को गंभीर चोट पहुंची है. घायल चालक फरार बताया जा रहा है. मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

