जमई : बिहार के जमुई में (Kidnapping of girl student going to Jamui shop) घर से राशन लाने जा रही एक 15 वर्षीय छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया है. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि छात्रा रविवार की दोपहर राशन का सामान लेने पास के दुकान गई थी. इसी दौरान कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया. घटना टाउन थाना क्षेत्र की है. छात्रा की मां ने थाने में मामला दर्ज कराया है.

जमुई में 7वीं की छात्रा का अपहरण : घटना के संबंध में बताया जाता है कि छात्रा देर शाम होने के बावजूद घर नहीं लौटी. इसके बाद परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की. रिश्तेदारों सहित पड़ोसियों के घर काफी खोजबीन की लेकिन छात्रा का कोई सुराग नहीं मिला. इस बीच, छात्रा की मां ने सोमवार दोपहर टाउन थाने पहुंची और थानाध्यक्ष राजीव तिवारी को एक आवेदन दिया. आवेदन के माध्यम से बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री का अपहरण कर लिया गया. आवेदन में पड़ोस के ही मो. जाफर मिनसिकार का पुत्र बम बमफट, सिकंदर मिनसिकार, सफी आलम उर्फ़ भंगरू सहित अन्य लोगों द्वारा अपहरण करने की आशंका जताई है.

"मेरी पुत्री दोपहर में पास के किराना दुकान गई थी. देर शाम तक घर नहीं पहुंची तो हमलोग परेशान हो गये. पहले पड़ोसियों के घर जाकर पता लगाया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है. टाउन थाने में केस दर्ज करा दिया है. पड़ोस के तीन लोगों को नामजद कर मामला दर्ज कराया गया है. मेरी बेटी सातवीं क्लास की छात्रा है.." -छात्रा की मां





पुलिस ने जांच का दिया भरोसा: छात्रा के अगवा के बाद से परिवार के लोग परेशान हैं. ऐसे में छात्रा की मां ने अपनी बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई है. टाउन थाना के थानाध्यक्ष राजीव तिवारी ने भरोसा दिलाया कि ''जल्द अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर सकुशल छात्रा को परिजन के पास पहुंचा देंगे''.