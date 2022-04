जमुईः बिहार के जमुई जिले के टाउन थाना (Town Thana of Jamui) क्षेत्र के भछियार मोहल्ले में बिजली का हाई वोल्टेज बिजली की तार टूटकर नीचे खेल रहे 3 बच्चों पर जा गिरा. इस दौरान बिजली का करंट लगने से 3 बच्चे बुरी तरह से झुलस (Jamui Many Children Injured Due To Electrocution) गये. स्थानीय ग्रामीण और घायलों के परिजन आनन-फानन में तीनों बच्चों को सदर अस्पताल जमुई लेकर पहुंचे. इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो (One Child Died During Electrocution) गयी. घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया.

दोनों घायल खतरे से बाहरः वहीं दो अन्य का इलाज जारी है. दोनों घायल खतरे से बाहर बताये जा रहे हैं. मृतक और घायल दोनों आपस में मौसेरे भाई बताये जा रहे हैं. घटना के बाद ग्रामीणों ने आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. जाम में शामिल लोग पीड़ित परिवार को मुआवजे देने और हाईटेंशन लाईन (11000 वोल्ट) की मरम्मत कराने की मांग पर अड़े हुए थे. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद जाम हटा.

घायल परीक्षा देने आये थेः मृतक बच्चे की पहचान सुरेश रावत के पुत्र अर्जुन कुमार (14 वर्ष) के रूप में हुई है. मृतक तीन भाईयों में सबसे छोटा था. मृतक के पिता ठेला चलाकर परिवार का जीवन यापन करते हैं. वहीं दोनों घायल बच्चे की पहचान सौरव कुमार(10 वर्ष) और सुनील कुमार (8 वर्ष ) जो जिले के झाझा थाना क्षेत्र के चरघरा गांव के रहने वाले हैं जो अपने मौसेरे भाई अर्जुन के घर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा देने जमुई आया था. वहीं अर्जुन की मौत के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.

''शनिवार की सुबह अर्जुन और उसके मेरा दोनों बेटे घर के बाहर दरवाजे पर खेल रहा था. तभी तेज हवा के कारण हाई वोल्टेज तार आपस में टकराया, जिस कारण ट्रांसफार्मर में जोरों की आवाज हुई. इस दौरान 11 हजार वोल्ट का तार टूटकर तीनों बच्चों के शरीर पर गिर गया. तीनों गंभीर रूप से झुलस गये.'' - सोनिया देवी, मृतक अर्जुन की मौसी

