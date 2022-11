जमुईः बिहार के जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड और अंचल कार्यालय से कर्मचारियों के लगातार गायब रहने और बिलंव से आने की शिकायतें डीएम अवनीश कुमार सिंह (Jamui DM Avnish Kumar Singh) को मिल रही थी. लगातार शिकायतों के आधार पर डीएम के आदेश पर डीडीसी शशि शेखर चौधरी और एसडीओ अभय तिवारी ने मंगलवार को गिद्धौर प्रखंड और अंचल कार्यालय का अचौक निरीक्षण किया. प्रखंड कार्यालय से कई कर्मी अनुपस्थित (Many Staff Was Absent From Gidhaur Block) थे. जबकि अंचल कार्यालय में सभी कर्मी मौजूद थे.

"डीएम के आदेश पर समय से नहीं आने वाले प्रखंड कार्यालय के कर्मचारियों की जांच करने का निर्देश दिया गया था. जांच के दौरान प्रखंड कार्यालय के कई कर्मी गायब मिले. गायब कर्मचारियों के संबंध में डीएम को रिपोर्ट सौंपी जाएगी. गायब रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की अनुंसंशा की जा रही है."- अभय तिवारी, एसडीओ

कमिश्नर ने कई प्रखंडों का किया निरीक्षणः अचानक प्रखंड कार्यालय में पदाधिकारी के निरीक्षण के बाद कर्मियों में हड़कंप मच गया है. सूचना मिलते ही कई अधिकारी और कई कर्मचारी भागते-भागते प्रखंड कार्यालय पहुंचे. कर्मचारियों के पहुंचे से पहले ही डीडीसी और एसडीओ निरीक्षण कर निकल चुके थे. बताया जाता है कि मंगलवार को मुंगेर कमिश्नर जमुई पहुंचे थे. कमिश्नर के साथ जमुई डीएम अवनीश कुमार सिंह ने कमिश्नर झाझा, सिमुलतला सहित कई प्रखंड कार्यालयों का निरीक्षण करने के लिए निकले हुए हैं. बता दें कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद वरीय पदाधिकारी फील्ड में सक्रिय हैं.

