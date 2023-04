जमुई: बिहार के जमुई में पति ने पत्नी को जख्मी कर पहाड़ी से नीचे फेंक (Husband Tried To Kill Wife In Jamui) दिया. पीड़ित महिला ने बताया कि वह अपने पति के साथ नए वाहन की पूजा पाठ करने के लिए बेगूसराय से निकलकर सुबह आठ बजे देवघर जा रहे थे. इसी बीच जमुई-देवघर मुख्य मार्ग पर एनएच 333 के पास एक पहाड़ी दिखी. पति के साथ निकलकर बटिया घाटी के पास पहाड़ पर सेल्फी लेने के लिए निकले. इसी बीच पति ने सेल्फी के बहाने किनारे पर लेकर गया और पत्थर से मारकर बुरी तरह जख्मी कर पहाड़ से धक्का देकर नीचे गिरा दिया.



चिप्स खिलाकर किया बेहोश: जख्मी महिला ने बताया कि पति ने सेल्फी लेने के लिए बोलकर पहाड़ पर लेकर चला गया. वहां जाते ही उसने चिप्स खाने को दिया. चिप्स खाने के बाद ही बेहोश हो गई. इसी बीच पति ने चेहरे पर पत्थर से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया. फिर किसी को वहां आसपास नहीं देखकर पहाड़ से नीचे फेंक दिया और मरा समझकर वहां से फरार हो गया.

2019 में लव मैरिज हुई शादी: जख्मी महिला निशा के अनुसार 2019 में प्रेमी राज रंजन के साथ लव मैरिज शादी हुई थी. इसी शनिवार को पति ने एक नई कार खरीदी थी. उसी कार में सवार होकर दोनों लोग बेगूसराय से देवघर पूजा पाठ करने के लिए रविवार की सुबह आठ बजे निकलकर आ रहे थे. दोपहर के करीब बटिया घाटी पहुंचे. घाटी में पति ने गाड़ी रोककर टॉयलेट करने और वहां पर सेल्फी लेने के बहाने पहाड़ी के उपर लेकर चला गया. वहां चिप्स खाने के बाद बेहोश हुई तब उसने गला दबाकर मारने की कोशिश की और वहां रहे पत्थर से चेहरे पर हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. वहां से पत्नी को मरा समझकर पति ने पहाड़ी से फेंक दिया और मौके से फरार हो गया.

लोगों ने घायल देखकर पहुंचाया अस्पताल: करीब तीन घंटे के बाद होश आने पर गाड़ी की आवाज सुनकर किसी तरह सड़क पर पहुंची. रास्ते में किसी वाहन चालक ने घायल महिला को देखकर इलाज के लिए रेफरल अस्पताल पहुंचा दिया. वहां महिला का इलाज चल रहा है. जख्मी महिला की पहचान बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के तरबन्ना गांव निवासी सिकंदर महतो की पुत्री निशा कुमारी के रूप में हुई.



