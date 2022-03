जमुई: बिहार के जमुई में पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी (Husband got Second marriage in Jamui) करने का मामला सामने आया है. पीड़िता का आरोप है कि शादी के 10 साल बाद भी महिला को जब संतान नहीं हुई तो उसके पति ने उसे छोड़कर दूसरी महिला से शादी रचा ली. जिसको लेकर उसने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे नाराज पीड़िता ने शनिवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी को आवेदन देते हुए आरोपी पति की गिरफ्तारी की मांग की है.

बताया जाता है कि बरहट प्रखंड के सुखवामहुआ गांव निवासी मंजीता भारती की शादी 11 साल पहले बरहट प्रखंड का पूर्णाडी गांव (Poornadi village of Barhat block) निवासी पप्पू कुमार के साथ हुई थी. वहीं, शादी के 10 साल बीत जाने के बाद भी जब मंजीता को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तो उसके पति पप्पू ने उसे छोड़कर दूसरी शादी रचा ली. जिसे लेकर पीड़िता ने 2021 में महिला थाने में आरोपी पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

पीड़िता के द्वारा प्राथमिकी दर्ज हुए एक साल बीत जाने के बावजूद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे नाराज पीड़िता ने शनिवार को एसपी शौर्य सुमन के कार्यालय पहुंच कर उन्हें आवेदन देते हुए आरोपी पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई (First wife pleaded for justice from Jamui SP) करने की मांग की है.

