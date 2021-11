जमुई: बिहार के जमुई जिले के चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (Girlfriend Dies at Boyfriend Home in Jamui) हो गयी और प्रेमी के घर प्रेमिका का शव फंदे से लटकता मिला (Girlfriend Dead Body Found Hanging in Jamui). इसकी जानकारी होने पर युवती के परिजन वहां पहुंचे तो प्रेमी और उसके घर वाले वहां से फरार हो गये. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतका के परिजनों ने प्रेमी और उसके परिजनों पर हत्या करने का आरोप लगाकर पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है.

जानकारी के अनुसार, भेलवाघाटी थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती और चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र के दोमुहान गांव निवासी बबलू टुडु एक दूसरे को दिल दे बैठे. इसके बाद दोनों ने साथ रहने का इरादा बना लिया और युवती अपना घर बार छोड़कर प्रेमी बबलू के घर पर रहने लगी. कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक-ठाक रहा, लेकिन 1 साल से दोनों के बीच विवाद होने लगा. इसके बाद मंगलवार को सुबह युवती का शव प्रेमी के घर ओढ़नी से लटकता मिला.

युवती की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. प्रेमी बबलू टूडू उसके अन्य परिजन मृतका के शव को घर पर ही छोड़कर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही चंद्रमंडीह पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल जमुई भेज दिया. मृतका के पिता ने प्रेमी और उसके परिवार द्वारा हत्या किये जाने का आवेदन पुलिस को दिया है. पुलिस मृतका के पिता द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.



युवती की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतका के प्रेमी के घर पर पथराव और तोड़फोड़ कर बर्तन व कपड़े को बाहर फेंक दिया. इस दौरान बीच-बचाव करते हुए बामदह पंचायत के मुखिया सुनील सोरेन और पूर्व जिला परिषद सदस्य राम लखन मुर्मू द्वारा समझाने-बुझाने के बाद लोग शांत हुए. लोगों का कहना है कि गुड़िया को उसके प्रेमी के घर वाले जानबूझ कर हत्या कर दिया और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से गुड़िया को रस्सी के सहारे लटका दिया.

