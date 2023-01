जमुई: बिहार के जमुई में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन (Girl students Protest In Jamui) किया. महिला कॉलेज में बीए के नामांकन में दो हजार रूपय अतिरिक्त लिए जाने से नाराज छात्राओं ने डीएम कार्यालय का घेराव कर दिया. श्यामा प्रसाद सिंह महिला कॉलेज (Shyama Prasad Singh Women College In Jamui) के दर्जनों छात्राओं ने बुधवार यानी 11 जनवरी को दोपहर में समाहरणालय पहुंचकर डीएम कार्यालय (Jamui DM Office) का घेराव किया और फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्राओं का प्रदर्शन : मिली जानकारी के अनुसार नाराज छात्राओं ने विद्यालय प्रशासन पर नामांकन के नाम पर दो हजार रूपय अतिरिक्त लिए जाने से नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम कार्यालय के समक्ष जमकर हंगामा (Uproar in front of DM office in Jamui) किया. इस दौरान जानकारी देते हुए बीए की छात्रा माला कुमारी, बंदना कुमारी, सोनल प्रिया सिंह, दुर्गा कुमारी सहित अन्य छात्राओं ने बताया कि सभी छात्रा पुरानी बाजार स्थित श्यामा प्रसाद सिंह महिला कॉलेज की छात्राएं

(Girl students of Shyama Prasad Singh Women College) हैं.

'9 जनवरी से 14 जनवरी तक मुंगेर विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में बीए पार्ट 2 का नामांकन प्रारंभ है. विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन फीस निशुल्क निर्धारित की गई है. लेकिन श्यामा प्रसाद सिंह महिला कॉलेज के कर्मी द्वारा मनमानी तरीके से छात्राओं से अवैध दो हजार रूपय नामांकन के नाम पर लिया जा रहा है. नहीं देने पर वैसे छात्राओं का नामांकन नहीं किया जा रहा है. जिससे नाराज होकर हमलोग डीएम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन कर रहे हैं.' - दुर्गा कुमारी, छात्रा