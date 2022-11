जमुई: बिहार के जमुई में भीषण हादसा हुआ है. यहां गैस सिलेंडर में आग (Gas Cylinder Caught Fire in Jamui) लग गयी और एक ही परिवार के चार लोग घायल (Many Injured In Cylinder Blast In Jamui) हो गए. घायलों में चार की हालत गंभीर बनी हुई है. खाना बनाने के दौरान गैस लीकेज होने की वजह से सिलेंडर में आग लगी थी. जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना गिद्धौर थाना क्षेत्र के कुंधुर गांव की है. घटना में विकास सिंह,निवास सिंह पिता जंगबहादुर सिंह घायल हुए हैं. इनके अलावे दोनो की पत्नी भी घायल है सभी एक ही परिवार के कुंधुर गांव के रहने वाले है

खाना बनाने के दौरान अचानक सिलेंडर में लगी आग: घटना में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है. घायल की पहचान गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र के कुधूर गांव निवासी विकास सिंह, निवास सिंह, ब्यूटी कुमारी, बंदना देवी के रूप में की गई है. घायल की पहचान गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र के कुधूर गांव निवासी विकास सिंह, निवास सिंह, ब्यूटी कुमारी, बंदना देवी के रूप में की गई है. बताया जाता है कि सोमवार की शाम ब्यूटी कुमारी अपने घर के किचन में खाना बना रही थी तभी अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई और विस्फोट हो गया. वही उसे बचाने पहुंचे विकास सिंह, विकास सिंह और बंदना देवी घायल हो गई. सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है.

सिलेंडर लीक रहने के कारण सिलेंडर में लगी आग: मिल रही जानकारी के अनुसार जब सिलेंडर लीक रहने के कारण सिलेंडर में आग पकड़ गई खाना बनाने के दौरान घर परिवार के सभी सदस्य आग पर काबू पाने का भरपूर प्रयास किया लेकिन आग बूझ नहीं रहा था. आग बुझाने के प्रयास में परिवार के लोग जख्मी भी हो रहे थे. फिर किसी तरह चूल्हे से सिलेंडर को अलग किया गया और मकान से बाहर खेत में जलते सिलेंडर को फेंका गया गनीमत रही की इस दौरान सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ.



