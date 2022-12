जमुईः बिहार के जमुई में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group In Jamui) की आर में लोन दिलाने के नाम पर ठगी का गिरोह सक्रिया है. सैकड़ों की संख्या में महिलाओं से लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपया ठगी (Fraud In Jamui For Providing Loan) किया गया है. दिये गये पते पर जब महिलाएं लोन लेने के लिए पहुंची तो वहां उस नाम का कोई कार्यालय नहीं था. न ही लोन के लिए पैसा वसूली करने का फोन लगा. इसके बाद महिलाओं को अपने साथ ठगी का अहसास हुआ.

"3050 रुपया के हिसाब से हमलोंगों से स्वयं सहायता समूह बनाकर लोन दिलाने का भरोसा दिलाया गया था. बताया गया था कि 10-10 का समूह बनाया जायेगा. 10 की संख्या पूरी होने पर रोजगार के लिए प्रति महिला के दर से 58 हजार लोन दिया जायेगा. दिये गये पते पर न तो ऑफिस है, न ही पैसा वसूली करने वाला व्यक्ति फोन उठा रहा है."-रीता देवी, पीड़ित महिला

कैपिटल माइक्रो फाइनेंस के नाम पर की गई वसूलीः जमुई टाउन थाना क्षेत्र (Jamui Town Police Station) के नारडीह के पास कैपिटल माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड (Capital Micro Finance Limited) के नाम से ऑफिस खोल रखा था बाहर बैनर पोस्टर बोर्ड लगा था. इसी नाम से अंदर ऑफिस बनाया था, जिसमें सात-आठ व्यक्ति काम करते दिखे थे. ऑफिस में लेपटॉप कंप्यूटर आदि लगा रखा था. इसी में काम करने वाला एक प्रीतम नाम के एक व्यक्ति ने गांव में जाकर हमलोगों से कहता था आपलोगों को 58,000 रुपया मिलेगा. इसके लिए आपलोगों को 10-10 लोगों का ग्रुप बनाना पड़ेगा. इसके लिए सुरक्षित जमा राशि के तौर पर 3050 रुपये की वसूली की गई थी.

पर्ची लेकर ढूंढ रही हैं पीड़ित ग्रामीण महिलाएंः जानकारी देते हुऐ ठगी के शिकार रीना देवी ने बताया कि पैसा मोबाइल के माध्यम से मंगवाया गया था और दो-चार दिन में लोन का पैसा एकाउंट में भेजने की बात कही गई थी. जब हमलोग ठग के बताऐ स्थान पर पहुंचे तो देख रहे हैं कि ऑफिस में ताला लगा है. वहीं कुछ महिलाओं ने बताया कि हमलोगों से यूपीई से भी पैसे मंगाया था. मौके पर कुंदन दास, संतोष दास, सुषमा देवी, नेहा, छोटी, संजय दास, बीरेंद्र यादव, रीता देवी सहित कई महिलाएं पर्ची लेकर आरोपी को लोन के पैसे के लिए ढूंढ रही हैं.