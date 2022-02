जमुई: बिहार में लॉ एंड ऑर्डर (Law and Order in Bihar) और रोजगार के मुद्दे पर नीतीश सरकार के दो पूर्व मंत्रियों नरेंद्र सिंह और विजय प्रकाश (Former ministers Narendra Singh and Vijay Prakash) ने एक साथ जबरदस्त हमला (former ministers attacked Nitish government) बोला. उन्होंने सरकार से पूछा कि जनता से जो 19 लाख रोजगार का वायदा किया था, कितने को दिया. जनता सब देख रही है. 43 से 13 पर लाकर खड़ी कर देगी.

पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से जन प्रतिनिधियों पर हमले हो रहे है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. इस मामले में बिहार सरकार पूर्णतः फेल हुई है. दिनदहाड़े पटना में करोड़ों का सोना लूट, बैंकों में डाका जैसी घटनाएं हो रही हैं. कानून-व्यवस्था के नाम पर सरकार बिल्कुल विफल है. लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त है. लोग आज भयातुर हैं.

उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ लोगों को खड़ा होना होगा. पब्लिक जिस दिन खड़ी हो जाएगी, अपराध, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, किसानों की समस्याओं के मामले में जन आंदोलन होगा. यही एक निदान है. उसी की तैयारी में हैं.

पूर्व मंत्री व राजद नेता विजय प्रकाश ने कहा कि पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमरा चुकी है. दिनदहाड़े गोली चल जाती है. जन प्रतिनिधियों की हत्या हो जाती है. उन पर हमले हो रहे हैं. जमुई में भी कई धटनाएं हुई हैं. बलात्कार, छीना-झपटी, डकैती, हत्या, लूट आये दिन की बात हो गई है. मौजूदा सरकार से कुछ होने वाला नहीं है. जनता इस सरकार का साथ छोड़ चुकी है तभी तो बिहार में 43 और 3 नंबर की पार्टी बना दिया.

उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि शराबबंदी के समय कहा था कि प्रत्येक प्रखंड में तीन नीरा का सेंटर खोले जाएंगे. बताएं पूरे बिहार में और जमुई के किस प्रखंड में कितने सेंटर खोलवा पाये हैं. कुछ जगह जो सेंटर खुले हैं, उसका पेट तो भर नहीं पा रहा. खाने के लाले पड़े हैं. बेचारे दूसरे को नीरा क्या पिलाएंगे. विजय प्रकाश ने कहा कि 19 लाख रोजगार देने का वादा पूरा कीजिए अन्यथा 43 से अबकी 13 पर लाकर जनता खड़ी कर देगी.

