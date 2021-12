जमुई: पूर्व मंत्री नागमणि ने प्रेसवार्ता (Former Minister Nagmani In Jamui) कर सत्ता पक्ष और विपक्ष पर जबरदस्त हमला (Former Minister Targeted Lalu Yadav ) बोला है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को हमने पैदा किया है. अकेले लोजपा को तोड़कर नीतीश कुमार को समर्थन दिया था और पूरे बिहार में शत-प्रतिशत कुशवाहा, दागी और लालू विरोधी अपर कास्ट का वोट मिला था, तब जाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे.

एक सवाल के जवाब में पूर्व मंत्री नागमणि बोले " उपेंद्र कुशवाहा को पूरा कुशवाहा समाज मीर जाफर और जयचंद के रूप में देखता है. कुशवाहा समाज छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार के यहां चले गए. मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं कि 2025 के चुनाव में कुशवाहा के एक- एक वोट के लिऐ तरसेंगे नीतीश कुमार.

सत्ता पक्ष और विपक्ष पर पूर्व मंत्री नागमणि का हमला

"लालू यादव ने 30 साल तक मुसलमानों को ठगने का काम किया है. मुसलमानों के नेता शाहबुद्दीन की हत्या करवाने का प्रयास हुआ था. बाद में जो घटना हुई लालू यादव का पूरा खानदान दिल्ली में था और मिट्टी तक देने नहीं गया. एक-एक मुसलमान ने संकल्प लिया है और कहा है कि, आप विकल्प सामने लाइये, जनता आपके साथ है."- नागमणि, पूर्व मंत्री

पूर्व मंत्री ने कहा कि,'एक समय था जब कहा जाता था कि जिधर नागमणि है,वही सरकार बनती है. नागमणि कोई इग्गी - दुग्गी नहीं है. अमर शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा है. नीतीश कुमार से मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने या उनके खानदान ने जनता के लिए क्या काम किया है.साथ ही लालू यादव बताएं कि, बैकवर्ड , ऊंची जात और मुसलमान के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी है."

नागमणि ने कहा कि 'जातिगत जनगणना (Former Minister Nagmani On Caste Census) के विरोध में मैं नहीं लेकिन जबतक उचित आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या फायदा होगा. नीतीश कुमार और लालू यादव सिर्फ बैकवर्ड और फारवर्ड का फीलिंग पैदा करके, लोगों को ब्लैक मेल करना चाहते हैं. आरक्षण से इनलोगों को मतलब नहीं है. लालू को परिवार से मतलब है. तेजस्वी यादव को अच्छा बताते हैं. काहे का अच्छा बता रहे हैं, समझ से परे है.'

मीडिया से बातचीत के दौरान नागमणि ने लालू नीतीश पर निशाना साधा, साथ ही राहुल गांधी और कंग्रेस पर भी हमला किया. उन्होंने कहा कि 'कांग्रेस से इस देश को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है. इसलिए मैंने ओवैसी से कहा था कि आप देश का नेतृत्व करें.

