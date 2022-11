जमुईः बिहार के जमुई में रंगदारी नहीं देने पर मारपीट का मामला (Old man was beaten up for not paying extortion) सामने आया है. एक बुजुर्ग किसान को बदमाशों ने रंगदारी नहीं देने पर पीट-पीट कर अधमरा कर दिया. बदमाशों ने किसान से एक लाख रुपये रंगदारी की मांग की थी. यह मामला लछुआड़ थाना क्षेत्र का है. यहां एक बुजुर्ग किसान सुबह टहलने के लिए निकले थे. तभी दो बदमाशों ने बुजुर्ग को घेर लिया और मारपीट करने लगे.

टहलने निकले किसान के साथ की मारपीटः टहलने निकले बुजुर्ग किसान से दो बदमाशों ने एक लाख रुपया रंगदारी की मांग की थी. इसके बाद रंगदारी नहीं देने में असर्थता जताने पर किसान के साथ गाली-गलौज करते हुए बदमाश मारपीट करने लगे. किसान को बदमाशों ने इतना पीटा की वह अधमरा होकर वहीं गिर पड़ा. घायल किसान को इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.



किसी से किसान का नहीं था झगड़ाः खुटकट के रहने वाले 65 वर्षीय पीड़ित किसान नरेश प्रसाद यादव ने बताया कि किसी से कोई झगड़ा झंझट नहीं था. हर रोज की तरह आज भी सुबह हम ऐसे ही घूम रहे थे. तभी कस्तूरी रजक आया और बोला की एक लाख रुपया रंगदारी दो. हम बोले अरे बाबू हम किसान आदमी हैं. इतना पैसा कहां से देंगे. इतने में गालीगलौज करते हुए मारपीट करने लगा. दो आदमी मिलकर मेरे साथ मारपीट किया. कस्तूरी रजक और बृजनंदन महतो ने बैट-बल्ला से मारकर घायल कर दिया. मारपीट करने वाला एक खुटकट का है दूसरा कृपारामडीह पैन पर का रहने वाला है.

