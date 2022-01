जमुई: बिहार के जमुई जिले के (Crime In Jamui) लक्ष्मीपुर थाना के बघमा गांव में एक (Extortion Demand From Youth In Jamui) युवक से 5 लाख रुपये रंगदारी मांगने और नहीं देने पर हत्या की धमकी देने के मामले (Extortion Case Solved By Jamui Police) का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा किया है. मामले में अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है. एसपी (Action On Instructions Of SP Shaurya Suman) शौर्य सुमन के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉ.राकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले में कार्रवाई की है.

दरअसल, लक्ष्मीपुर थाना अंतर्गत ककनचोर पंचायत स्थित बघमा गांव निवासी विजय रविदास के पुत्र विनय कुमार को मोबाइल पर फोन कर ₹5 लाख की रंगदारी मांगने और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया गया था. इसको लेकर एसपी शौर्य सुमन के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉ. राकेश कुमार के नेतृत्व में DIO एवं थाना की टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए, जिस मोबाइल से रंगदारी की मांगी गई थी.उसके सिम के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है.





बता दें कि, गिरफ्तार युवक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी विनोद साह के पुत्र सौरभ कुमार के रूप में की गई है. इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी डॉ राकेश कुमार बताया कि, गिरफ्तार युवक सौरभ कुमार को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है. साथ ही उन्होंने बताया कि, मामले का मात्र 48 घंटे के अंदर उद्भेदन किया गया है. इसको लेकर टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी को पुरस्कृत करने की अनुशंसा भी की जाएगी.



