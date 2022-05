जमुईः बिहार के जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र (Khaira Police Station of Jamui) अंतर्गत नरियाणा पुल के पास बाइस सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से एक लाख 22 हजार रुपयों से भरा बैग लूट (CSP Operator Looted In Jamui) लिया. पीड़ित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोपालपुर शाखा (State Bank Of India Gopalpur) से पैसा निकालकर खड़ाईच गांव स्थित अपने घर जा रहा था. उसका सीएसपी केंद्र हरदीमोड़ में स्थित है. पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है.

बैंक से घर जा रहा थाः पीड़ित सीएसपी संचालक की पहचान खैरा थाना क्षेत्र के खड़ाईच गांव निवासी भगवान कुमार दास का पुत्र अंशुमन कुमार के रूप में की गयी है. अंशुमन ने बताया कि वह गोपालपुर एसबीआई से पैसे की निकासी कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान नरियाना पुल पर सफेद रंग की बाइक पर सवार दो लोगों ने ओवरटेक धक्का देकर पहले मेरा बाइक रोक दिया. सीएसपी संचालक अंशुमन ने बताया कि बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने मेरे पेट में पिस्टल सटाते हुए बोला कि बैग उतारो नहीं तो गोली मार देंगे. इसके बाद वे लोग बाइक लेकर मेरा रुपयों से भरा बैग छीनकर मांगोबदर की तरफ भाग गये.

हरदीमोड़ के पास है सीएसपी केंद्रः घटना के बाद कुछ देर पीछा किया, लेकिन वे लोग भाग गये. सीएसपी संचालक ने बताया कि लूट की घटना के समय पास में ही एक बाइक पर सवार दो लोग घटना पर नजर रखे हुआ था, शायद वे लोग बैंक से रेकी कर रहे थे. घटना के बाद सीएसपी संचालक ने खैरा थाना में आवेदन दिया है. सीएसपी संचालक अंशुमन ने बताया की हरदीमोड़ के पास मेरा सीएसपी केंद्र है, जहां लगभग डेढ़ साल से केंद्र चला रहा हूं.

नोट- आपके शहर या क्षेत्र में कोई अपराध या हादसे की सूचना मिलती है, तो आप इसकी जानकारी इस नंबर 1860 345 6999 पर दे सकते हैं.

