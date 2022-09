जमुई: बिहार के जमुई में बेखौफ अपराधियों का तांडव ( crime in Jamui) देखने को मिला है, जहां गणेश पूजा के अवसर पर मेला घूमने आए नवकाडीह गांव के एक युवक को गोली मारकर जख्मी (criminals shot young man at fair in Jamui) कर दिया गया. युवक की पहचान नवकाडीह निवासी कन्हैया मंडल के पुत्र सुरेंद्र मंडल के रूप में की गई है. गंभीर रूप से घायल युवक को आनन-फानन में परिजनों ने जमुई सदर अस्पताल (Jamui Sadar Hospital) पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

घायल युवक ने बताया पूरा वाकया: घायल युवक ने बताया कि वह मेले में घूम रहा था फिर मेले से निकलकर शौच के लिऐ कालीथान के तरफ जाने लगा. तो देखा वहां पर सोहित मंड़ल था और उसके साथ तीन लोग शख्स थें. जिसे वह नहीं पहचानता था. जब युवक शौच कर वापस लौट रहा था. तो सोहित मंड़ल के साथ का दो लड़का उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया और सोहित मंड़ल पिस्तौल युवक के उपर तान दिया. किसी तरह युवक हाथ छुड़ाकर भागा तो उसने गोली चला दी.

पहले भी हुई है घटना : घायल युवक ने बताया कि उसके पिताजी के साथ 2010 में भी ईस तरह की घटना घट चुकी है. लेकीन उस मामले में सोहित मंड़ल पैसा ले देकर थानें से अपना नाम कटवा चुका है. घायल युवक ने बताया कि दो गोली चलाया था एक गोली जांध में लग गया. दुसरा बगल से निकल गया.

"मेरे पिताजी के साथ 2010 में धटना हुआ है उस समय हम थाना में बोले थे की सोहित मंड़ल गोली मारा है बाद में मामले में सोहित मंड़ल पैसा ले देकर थानें से अपना नाम कटवा चुका है और हमलोगों को धमकी देता था कि उसको मरवा ही दिऐ तो मेरा क्या बिगाड़ पाऐ पैसा से हमलोग थाना खरीद लेते है और आज उसने मुझे गोली मार दी. "-घायल सुरेंद्र मंड़ल

