जमुई: बिहार में अपराधियों का आतंक लगातार जारी है. बेखौफ अपराधी खुलेआम लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला (Crime In Jamui) जमुई के बरहट थाना क्षेत्र के पांंडो बाजार स्थित दुर्गा मंदिर के पास का है. जहां, अपराधियों ने पुलिस का बैरियर लगाकर दर्जन भर से अधिक वाहनों को रोककर उसके चालकों और सहचालकों के साथ मारपीट (Cash And Mobile Looted In Jamui) कर मोबाइल और नकदी लूट लिया.

ये भी पढ़ें- भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में लूट, विरोध करने पर एक शख्स को मारी गोली

घटना के संबंध में एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि, देर रात बारिश होने के कारण बिजली कट गई थी. इसी बीच एक सफेद रंग की अपाची बाइक और बिना नंबर का सफेद रंग के स्कॉर्पियो से आधा दर्जन लोग उतरे और लुटेरों ने सड़क पर पुलिस द्वारा रखे गए लोहे के बैरियर को बीच सड़क पर खींचकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया. बालू लोड ट्रकों को रोककर दहशत फैलाने के लिए पहले ट्रक चालकों और सहचालकों के साथ मारपीट की और फिर लूटपाट करना शुरू कर दिया.

दरअसल, लगभग दर्जन भर से अधिक वाहनों से लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी स्कॉर्पियो और अपाची बाइक से भाग निकले. प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार सभी लुटेरे 20 से 25 साल के नवयुवक थे और कुछ को छोड़कर अधिकांश ने नकाब पहन रखा था. वहीं खास बात यह है कि, इतनी बड़ी लूट की घटना के बाद भी स्थानीय पुलिस को घटना की भनक तक नहीं लग सकी.

ये भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, बादाम लूटने के लिए उतारा मौत के घाट

मिली जानकारी के अनुसार इस संबंध में किसी भी पीड़ित द्वारा स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. हालांकि, बरहट पुलिस ने कहा कि, मामले की छानबीन की जाएगी. महत्वपूर्ण बात यह है कि, जिस स्थान पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया, वहां सरकार द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है. सीसीटीवी फुटेज से पुलिस अपराधियों की शिनाख्त कर सकती है.



विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP