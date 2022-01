जमुई: बिहार के जमुई जिले के सिकंदरा थाना के बलुआडीह मोड़ के पास 6 माह पहले (Crime In Jamui) मुर्गी व्यवसायी से लूटपाट मामले में (Sikandra Police Action In Robbery Case) सिकंदरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस की टेक्निकल सेल की मदद से एक अपराधी (Criminal Arrested In Robbery Case At Jamui) को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही दो मोबाइल और पल्सर बाइक को जब्त किया गया है. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अपराधी से मामले को लेकर पूछताछ कर रही है.

मामले को लेकर सदर एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि, 25 जुलाई 2021 को सिकंदरा जमुई मुख्य मार्ग पर बलुआडीह मोड़ के समीप बाइक सवार आधा दर्जन अपराधियों ने वैशाली थाना के जंदाहा अंतर्गत सलहा गांव के निवासी मुर्गी व्यवसायी चंदन कुमार से 165000 नकद एवं दो मोबाइल छीन लिया था. इस दौरान अपराधियों ने ब्लैक कलर के बाइक का इस्तेमाल किया था. इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपराधी को 6 महीने के बाद गिरफ्तार किया है.

वहीं, सिकंदरा थानाध्यक्ष जितेंद्र देव दीपक एवं जमुई टेक्निकल सेल से राजवर्धन कुमार समेत अन्य टीमों के द्वारा खैरा थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव निवासी विश्वजीत कुमार पिता राजीव रंजन सिंह को गिरफ्तार किया है. युवक को हरिहरपुर गांव के एक मुर्गी फार्म से गिरफ्तार किया गया है. जहां से छिनतई की गई दो मोबाइल समेत आरोपी की बाइक को जब्त किया गया है. थानाध्यक्ष ने बताया कि, लूटपाट में शामिल अन्य अपराधियों का नाम गिरफ्तार अपराधी ने फिलहाल नहीं बताया है, लेकिन अपराधी से पूछताछ की जा रही है.

