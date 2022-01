जमुईः बिहार के जमुई जिले से प्रेम प्रसंग का एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां एक 40 साल की औरत और 21 साल के युवक के बीच प्रेम प्रसंग (Two children mother Married With 21 year Youth in Jamui) चल रहा था. दोनों के बीच मिलना-जुलना भी होता था. बीती रात को भी महिला ने युवक को घर पर बुलाया था, लेकिन ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई. इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों की शादी (40 Year old woman Married To 21 year Youth) करा दी.

बताया जाता है कि झाझा थाना क्षेत्र के ताराकुरा गांव की एक 40 साल की महिला के पति दूसरे प्रदेश में जूट की फैक्ट्री में काम करते हैं. महिला घर पर अकेली रहती है. उसे गांव के ही 21 साल के एक युवक से प्रेम हो गया. दोनों काफी दिनों से मिल जुल रहे थे. बात काफी आगे बढ़ चुकी थी.

यहां तक कि युवक का महिला के घर पर भी आना जाना होता था. दोनों के बीच प्रेम काफी गहरा हो गया था. इसी कड़ी में महिला ने बीती रात युवक को घर पर बुलाया था, लेकिन ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई. इसके बाद सुबह में ग्रामीणों ने महिला के घर को घेर लिया और दोनों को शादी करने पर मजबूर कर दिया. मिली जानकारी के मुताबिक वे दोनों भी साथ रहना ही चाहते थे.

घटना की सूचना पुलिस को भी हुई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों को कब्जे में लेकर थाने ले आई. पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया. इस संबंध में ताराकुरा गांव निवासी प्रेमी निरंजन कुमार ने बताया कि वह कोलकाता के जूट फैक्ट्री में रहकर काम करता था. लेकिन लॉकडाउन हो जाने के कारण वह गांव लौटा और यहीं रह रहा था. इसी दौरान महिला से उसकी मुलाकात हुई और धीरे-धीरे बात यहां तक पहुंच गई.

निरंजन ने बताया कि उसके घर वाले अब उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं हैं. लिहाजा अब वह अपनी पत्नी को लेकर कोलकाता चला जाएगा. बताया जाता है कि महिला रिश्ते में युवक की चाची लगती है. 40 साल उम्र वाली महिला की दो बेटी भी है. बड़ी बेटी की तो शादी भी हो चुकी है. जबकि छोटी बेटी की उम्र लगभग 9 साल है. यह शादी इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. कहा जा रहा है कि इस संबंध में महिला के परिजन भी बेखबर हैं. वहीं, पुलिस ने कुछ बोलने से इंकार कर दिया है.

