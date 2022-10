जमुई: बिहार के जमुई में चाचा और भतीजी में प्रेम-प्रसंग (Love Affair Of Uncle And Niece in Jamui) का मामला सामने आया है. जहां बरहट में एक कोचिंग टीचर चाचा का अपनी ही भतीजी छात्रा पर दिल आ गया, जिसके बाद दोनों ने भागकर शादी कर ली. दोनों की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो पांच दिन पहले का बताया जा रहा है.







जमुई में चाचा-भतीजी ने की शादी: दरअसल यह मामला जमुई के बरहट इलाके का है. जहां रिश्ते में दोनों चाचा भतीजी थे. जिसके बाद शिक्षक और छात्रा के राश्ते दोनों को एक दूजे से प्यार हुआ और दोनों ने मिलकर घर से भागकर शादी करने का प्लान तैयार किया और घर से बिना बताए दोनों निकल गये और बाहर जाकर शादी कर लिया. जिसके बाद इन दोनों की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.