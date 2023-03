जमुई: बिहार के जमुई में हैरान कर देने वाली घटना सामने आयी है. जहां दूल्हे के साथ सात फेरे लेने से पहले ही (Bride absconded with her lover in Jamui) दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. दरअसल मामला जिले के सिमुलतला थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव स्थित मोहनपुर टोला का है. लड़की फरार होने की बात बारातियों को मिली तो बाराती पक्ष आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे. कुछ देर बाद बाराती खाली हाथ ही लौट गये. इधर लड़की वालों ने बुधवार को थाना पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है.

दुल्हन के भागने के बाद बाराती करने लगे हंगामा : झारखंड के देवघर जिला के जसीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत संथाली गुलजार मोहल्ला से युवक सेहरा बांधकर बारात लेकर कल्याणपुर गांव के मोहनपुर टोला निवासी करू यादव के घर आया था. फेरे और कई रस्में चल ही रही थीं कि अचानक दुल्हन मंडप से फरार हो गई. दुल्हन को फरार देख दूल्हे और बाराती हंगामे करने लगे. कुछ देर बाद बाराती खाली हाथ ही लौट गई.

दुल्हन मंडप से मुंह धोने की बात कह कर प्रेमी संग फरार: बारातियों का स्वागत भी जोर-शोर से लड़की पक्ष के द्वारा की जा रही थी. लड़की पक्ष बारातियों के स्वागत के साथ साथ जयमाला और शादी की तैयारी में लगे हुए थे. लेकिन दुल्हन को बारातियों की आने की भनक और पटाखे की आवाज सुनकर दुल्हन मंडप से मुंह धोने की बात कह कर मंडप से निकली और प्रेमी के साथ फरार हो गई. खबर सुनते ही लोगों में हड़कंप मच गया.

"गांव के ही गोतिया के पुत्र के साथ लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसको लेकर कई बार गांव में पंचायत भी हुई थी. जिसमें दोनों को अलग कर दिया गया था. इस मामले को लेकर लड़की व लड़का पक्ष के बीज मुकदमा भी चल रहा है.घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है." -परिजन