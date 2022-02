जमुई: बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ (Increasing Crime In Bihar) रही हैं. लगता है जैसे अपराधियों में पुलिस का भय खत्म हो गया है. ताजा मामला (Crime In Jamui) जमुई के झाझा में रिटायर्ड कॉलोनी की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने लूटपाट की (Attempt Of Loot In Jamui) नीयत से एक सेवानिवृत रेलकर्मी के घर पर बमबारी की है. इस घटना में रेलकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए. जिन्हें बेहतर इलाज के लिए जमुई रेफर किया गया है.

बता दें कि, शनिवार देर रात अपराधियों ने एक सेवानिवृत रेलकर्मी के घर में लूटपाट की मकसद से बमबारी की. इस बमबारी में सेवानिवृत रेलकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए. उन्हें झाझा रेफरल अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए जमुई रेफर कर दिया गया. मिली जानकारी के अनुसार रिटायर्ड काॅलोनी में रात लगभग 12 बजे अपराधियों ने सेवानिवृत रेलकर्मी के घर का मुख्य लोहे की गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और फिर घर में घुसने के लिए एक लकड़ी के दरवाजे को भी तोड़ दिया, लेकिन इस दौरान शोरगुल सुनकर सेवानिवृत रेलकर्मी महेंद्र पासवान अपने कमरे से बाहर निकले, तो बदमाशों ने उन पर बम से हमला कर दिया.

वहीं, स्थानीय लोगों की मदद से घायल सेवानिवृत रेल कर्मी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए जमुई रेफर कर दिया. घटना की जानकारी रात में ही पुलिस को दी गई. जिसके बाद झाझा एसडीपीओ रविशंकर प्रसाद, थानाध्यक्ष राजेश शरण दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं.

