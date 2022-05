जमुई: बिहार के जमुई में बमबाजी की घटना (Bombing in Jamui) सामने आई है. मामला सोनो थाना क्षेत्र के सोनो बाजार की है जहां बमबाजी के बाद व्यवसायी दहशत में (Businessman is Panic in Jamui) हैं. दरअसल रंगदारी नहीं देने पर सोनो बाजार के प्रमुख व्यवसाई रजनीकांत मिश्रा उर्फ ललन मिश्रा के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पुष्पा भंडार और बाजार के ही संतोष भगत के मकान के नीचे भाड़े के मकान में चल रहे यूको बैंक के सीएसपी पर तीन बाइक पर सवार आधा दर्जन रहे अपराधियों ने बम से हमला कर दिया. मामला 27 मई की देर रात की है. घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई और रातभर पुलिस पीड़ित की सुरक्षा में जुटी रही.

व्यवसायी के घर बमबाजी: मिली जानकारी के व्यवसायी रजनीकांत मिश्रा उर्फ ललन मिश्रा ने पुलिस को दिए अपने आवेदन में बताया है कि सोनो के ही ऋषि राज और निलेश कुमार पांच लाख रुपए रंगदारी मांग रहे थे. जिसके बाद भय के कारण 50 हजार रुपया भी दिया गया था. लेकिन वो लोग लगातार पांच लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर रहे थे. दूसरी तरफ बाजार के ही संतोष भगत के मकान के नीचे तल पर भाड़े पर चल रहे यूको बैंक के सीएसपी के गेट पर भी अपराधियों ने बम मार दिया. जानकारी मिल रही है की संतोष भगत से भी बदमाशों ने 70 हजार रुपया रंगदारी ले लिया था, और पैसे की मांग कर रहे थे. घटना को लेकर दोनों व्यवसायियों ने सोनो थाने में आवेदन देकर कारवाई की मांग की है. उधर, धटना के बाद से सोनो बाजार में दहशत है. लोग अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं.

'27 मई को देर रात जब खाना खाकर हम अपने मकान के आगे टहल रहे थे. अचानक तीन बाइक पर सवार लगभग आधा दर्जन लड़के आ धमके उसमें ऋषि राज और निलेश कुमार को पहचान पाया. बाकि पांच अज्ञात थे. आते ही एक बोला यही है ललनमा मारो जल्दी, सुनते ही हम भाग खड़े हुऐ. वहां से महज 25 कदम की दूरी पर मेरा घर है. किसी तरह बचते आवास पहुंच गए. इसी बीच धमाका हुआ, जाते- जाते अपराधियों ने मेरे प्रतिष्ठान पुष्पा भंडार के गेट पर बम मार दिया. जिससे चदरे का दरवाजा फट गया.' - रजनीकांत मिश्रा उर्फ ललन मिश्रा, पीड़ित व्यवसायी

