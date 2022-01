जमुई : बिहार के जमुई जिले के चकाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रखंड सामुदायिक प्रबंधक यानी BCM सुनील कुमार के द्वारा एक महिला ANM के साथ गाली-गलौज और मारपीट किए जाने का ( BCM slapped anm in Chakai ) मामला सामने आया है. इसके बाद सभी महिला ANM ने टीकाकरण कार्य का बहिष्कार कर दिया.



इसे भी पढ़ें : स्वास्थ्य विभाग को धोखा देकर 11 बार कोरोना वैक्सीन लेने वाले ब्रह्मदेव मंडल पर FIR दर्ज

जानकारी के मुताबिक ANM अंबिका कुमारी बुधवार को ऑफिस नहीं आई थी. BCM ने ऑफिस नहीं आने का कारण पूछ दिया. इस पर ANM ने कहा कि आप कौन होते हैं पूछने वाले? आप तो प्रभारी सर तो नहीं हैं. बस फिर BCM और एएनएम के बीच गरमा गरम बहस शुरू (Arguement Between BCM And ANM In Jamui ) हो गई. इसी दौरान गुस्से में आकर BCM ने ANM अंबिका कुमारी के साथ गाली-गलौज करते हुए उस पर थप्पड़ चला दिया और गंदी - गंदी गालियां भी देने लगा.

देखें वीडियो

वहीं, इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करते हुए बीसीएम को मौके से हटाया. घटना के बाद एएनएम अंबिका कुमारी पर कार्रवाई की मांग की है. मारपीट की घटना के बाद बीसीएम मौके का फायदा उठाते हुए को वहां से फरार हो गया. उल्टे उसने महिलाओं पर आरोप लगा दिया कि इनके द्वारा गाली-गलौज किया गया है. वहीं, मौके पर मौजूद एएनएम उक्त BCM पर कार्रवाई की मांग की है.

'हॉल में हमलोग थे. अन्य के साथ मुझे बुलाने लगा और कहने लगा कल क्यों नहीं आऐ थे डयूटी पर, तो हमने बस इतना कहा आप कौन होते हैं पूछने वाले, प्रभारी सर पूछेंगे इतने में उक्त मारने के लिए हाथ उठा लिया. साथ ही सभी की मौजूदगी में और गंदी - गंदी गालियां और उठा लेने की धमकी भी देने लगा.' :- अंबिका कुमारी, पीड़ित एएनएम

यह भी पढ़ें- पहले दिन ही बच्चों के वैक्सीनेशन में गड़बड़ी: नालंदा में दो भाइयों को Covaxin की जगह दे दी Covishield

दूसरी सहयोगी एएनएम ने बताया कि, सभी एएनएम को ये इसी प्रकार से टार्चर करते रहता है. शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं होती है. गंदी-गंदी गालियां देता है. साथ में उठा लेने की धमकी भी देता है. यहां पर एएनएम स्टाफ की कोई इज्जत नहीं है. वहीं, मौके पर पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी दुर्गा प्रसाद ने बताया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. इसकी विधिवत जांच कराई जाएगी.





विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP