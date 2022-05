जमुई: जमुई में चरकापत्थर थाना (Charkapathar Police Station in Jamui) क्षेत्र के भालसुमिया गांव में बाइक से साइड मांगने के विवाद में दबंगों ने एक परिवार के 5 सदस्यों पर तलवार और लाठी-डंडों से जानलेवा हमला (Attack on five people in Jamui) कर दिया. इनमें से 3 की हालत गंभीर है. तीनों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है. पीड़ितों ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: बेतिया में रण क्षेत्र बना स्कूल, वार्ड सचिव चुनाव के दौरान जमकर चले लाठी-डंडे

तलवार और लाठी-डंडे से हमला: बताया जाता है की दालो यादव मोटर साइकिल से घर आ रहा था. वहीं पड़ोस में शादी समारोह चल रहा था. उसी दौरान दालो यादव ने डीजे की गाड़ी से साइड मांगा. साइड मांगने के दौरान पड़ोसियों से उसका विवाद हो गया. जिससे गुस्साए पड़ोसियों ने तलवार और लाठी-डंडे से उस पर हमला बोल दिया. मारपीट होते देख दालो के परिवार के सदस्य भी मौके पर पहुंचे. पड़ोसियों ने दालो समेत उसके परिवार के 5 लोगों पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया.

3 की हालत गंभीर: परिजनों और ग्रामीणों की मदद से घायलों को इलाज के लिए सोनो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. वहां पर प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर उपचार के लिए डॉक्टर ने सदर अस्पताल जमुई रेफर कर दिया. जमुई सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने घायलों की स्थिति को देखते हुए तीन लोगों को पटना रेफर कर दिया. घायलों में गुणो यादव, खूनी यादव, भीम यादव, दालो यादव और पंकज कुमार शामिल हैं. सभी भालसुमिया गांव के रहने वाले हैं.

घायलों के परिजनों ने दबंगों पर मारपीट के बाद घर में घुसकर लूटपाट करने का आरोप भी लगाया है. वहीं, परिजनों ने गांव के जुगल यादव, कन्हैया यादव, कौशल यादव, चंद्रिका यादव, प्रमोद यादव, लालू यादव, गुलेश्वर यादव, भोलू यादव, विनोद यादव, नंदेल यादव, अशोक यादव पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है. परिजनों द्वारा थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है.

ये भी पढ़ें: दो पक्षों का विवाद सुलझाना जिला पार्षद को पड़ा महंगा, दबंगों ने की जमकर मारपीट

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP