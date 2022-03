जमुई: बिहार के जमुई जिले के सदर अस्पताल के पीएचसी प्रभारी आरती सिंह पर आशा कार्यकर्ताओं ने मनमानी और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव (Gherao Of Civil Surgeon Office In Jamui) किया. इस दौरान सिविल सर्जन अपने कार्यालय में नहीं मिले. जिसके बाद सभी आशा कार्यकर्ता पीएचसी कार्यालय परिसर में ही धरना (Asha Workers Protested In Jamui) पर बैठ गई.

सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव: सोमवार की दोपहर दर्जनों आशा कार्यकर्ता सदर अस्पताल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय पहुंची और उनके कार्यालय का घेराव किया. वहीं सिविल सर्जन डॉ.अजय कुमार भारती के कार्यालय में उपस्थित नहीं रहने के कारण कार्यालय में मौजूद पदाधिकारी को सभी ने आवेदन सौंपते हुए बताया कि पीएचसी प्रभारी आरती कुमारी की ओर से लगातार आशा कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार और मनमानी की जा रही है.

पीएचसी प्रभारी पर दुर्व्यवहार का आरोप: आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि पीएचसी प्रभारी आरती कुमारी जब से अपने पद को संभाली है, तब से वह आशा कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार कर रही हैं. जिसको लेकर कुछ दिन पहले भी आशा कार्यकर्ताओं ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था और सिविल सर्जन को भी जानकारी दी थी. लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी पीएचसी प्रभारी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ.

अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे आशा कार्यकर्ता: नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने साेमवार को सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव किया. उसके बाद सभी पीएचसी कार्यालय पहुंची और धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान आशा उषा देवी, किरण देवी, पिंकी देवी, सोनी देवी, अनिता देवी, ममता देवी सहित दर्जनों आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक पीएचसी प्रभारी आरती कुमारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे.

