जमुई में जानकारी देते पंजाब पुलिस

जमुई: बिहार के जमुई में पंजाब पुलिस ने छह माह से फरार नाबालिग प्रेमी जोड़े को जमुई (Police took the minor lover couple to Punjab) पुलिस के सहयोग से टाउन थाना क्षेत्र से पकड़ा है. जिसे शुक्रवार की दोपहर पंजाब पुलिस द्वारा मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया. लड़का और लड़की का परिवार अमृतसर में एक ही मोहल्ला में रहता है. दोनों एक साथ एक ही विद्यालय में पढ़ाई करते थे. इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम हुआ और दोनों पंजाब से भागकर जमुई आ गये.

दोनों का परिवार अमृतसर में रहता है : प्रेमी की बुआ ने बताया कि लड़का और लड़की का परिवार अमृतसर में एक ही मोहल्ला में रहता था. दोनों एक साथ एक ही विद्यालय में पढ़ाई करते थे. इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम हुआ और दोनों पंजाब से भागकर जमुई आ गये. दोनों यहां करीब छह महीने से रह रहे थे. दोनों ने शादी कर ली है. पंजाब की पुलिस दोनों को पकड़कर अपने साथ पंजाब लेकर चली गई है.

"बीते 6 माह पूर्व लड़की के परिजनों द्वारा लड़की के गायब होने का मामला दर्ज करवाया गया था. उक्त मामले की छानबीन करते हुए वह जमुई पहुंचे. स्थानीय पुलिस के सहयोग से टाउन थाना क्षेत्र स्थित एक मकान से लड़की और उसके साथ रह रहे लड़के को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के क्रम में दोनों ने शादी कर लेने की बात बताई है, दोनों नाबालिग हैं. प्रेमी जोड़े को कागजी प्रक्रिया पूरी कर पंजाब पुलिस पंजाब लेकर चली गई." -लखन सिंह, एसआई, पंजाब पुलिस

लड़की पक्ष ने दर्ज कराया था मामला: लड़की के परिजनों ने छह माह पूर्व अमृतसर में केस दर्ज कराया था. पुलिस को गुप्त सूचना मिली की दोनों जमुई में रह रहे रहा है. पंजाब की पुलिस ने जमुई पुलिस से संर्पक किया. शुक्रवार की सुबह स्थानीय पुलिस की सहयोग से दोनों को गिरफ्तार किया. दोनों लड़का और लड़की का परिवार अमृतसर में एक ही मोहल्ला में रहता है.